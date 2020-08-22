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أخبار العالم

تحطم طائرة في جنوب السودان وسقوط عدد من القتلى.. فيديو

السبت 22/أغسطس/2020 - 10:30 ص
قتلى في تحطم طائرة
قتلى في تحطم طائرة بجوبا عاصمة جنوب السودان
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قسم الخارجي
تحطمت طائرة شحن بعد إقلاعها بفترة قصيرة من مطار جوبا عاصمة جمهورية جنوب السودان.

وأفادت وسائل إعلام محلية بتحطم الطائرة بالقرب من مطار جوبا بعد وقت قصير من إقلاعها. 

وأوضحت أنها طائرة شحن تعود لشركة "ساوث ويست" للطيران.

وبحسب التقارير، قتل ما لا يقل عن 5 أشخاص خلال تحطم الطائرة في جوبا.

ولم يصدر إعلان رسمي من السلطات حول تفاصيل الحادث أو عدد الضحايا.

فيما نشر إعلام محلي مقطع فيديو قالوا إنه من موقع تحطم الطائرة، يظهر خلاله تصاعد الدخان من مجسم الطائرة بعد اشتعال النيران فيها.

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