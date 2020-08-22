ضبط الطالبة المتسببة في نشر صور امتحان عربي الدور الثاني للثانوية العامة

تمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، من رصد حالة غش واحدة باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة بعد مرور 30 دقيقة من بدء الامتحان، وذلك بلجنة مدرسة دكتور أحمد زويل الإعدادية بنات التابعة لإدارة شمال الجيزة التعليمية بمحافظة الجيزة.









وتم ضبط الطالبة "ي. ي. س" عقب قيامها باستخدام الهاتف المحمول في نشر أحد أجزاء أسئلة امتحان مادة اللغة العربية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وقد تم التحفظ على جهاز الهاتف المستخدم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالبة المذكورة.









وكانت بعض جروبات الغش على تطبيق واتس اب وتليجرام، شهدت تداولا لصور قيل إنها تخص امتحان الدور الثاني للثانوية العامة 2020 الذي يؤديه الطلاب الآن داخل اللجان.









ويؤدي اليوم طلاب الثانوية العامة 2020 امتحان الدور الثاني في مادة اللغة العربية، في جميع اللجان الامتحانية الموجودة على مستوى الجمهورية.









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ومن المقرر أن يستمر زمن الامتحان لمدة 3 ساعات، تبدأ من العاشرة صباحا، وتستمر حتى تمام الواحدة ظهرا.









وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، انتهت من استعدادات امتحانات الثانوية العامة (الدور الثاني) للعام الدراسي 2019/2020، والتي ستنطلق السبت الموافق 22 أغسطس 2020.







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وأكد الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين ورئيس امتحانات الثانوية العامة، جاهزية لجان الدور الثانى لامتحانات الثانوية العامة، حيث بدأت الخميس الماضي أعمال غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام الوزارة في الاطمئنان على تسليم اللجان للسادة رؤساء اللجان.







