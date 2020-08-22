إيواء أمريكا.. حرائق كاليفورنيا شردت عشرات الآلاف في الشوارع

عرضت فضائية "يورو نيوز"، فيديو يوضح مغادرة عشرات الآلاف من الأمريكيين لبيوتهم في كاليفورنيا هربًا من الحرائق، موضحة أن عشرات الآلاف من الأشخاص اضطروا لمغادرة منازلهم في كاليفورنيا أمس، الجمعة، هربًا من مئات الحرائق التي ما زالت تستعر في أنحاء عدّة من الولاية الواقعة على الساحل الغربي الأمريكي، وقد غطّت سماء العديد من مناطقها سحب من الدخان الكثيف.









وقالت سلطات الولاية إنّ الحرائق التي أشعلتها آلاف الصواعق وأذكت نيرانها درجات حرارة قياسية ومعدلات رطوبة منخفضة للغاية، أودت حتى الجمعة بحياة خمسة أشخاص على الأقلّ.









وأتى أحد أضخم الحرائق المشتعلة، حتّى الجمعة على ما يقرب من90 ألف هكتار من المساحات الخضراء.







