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إيواء أمريكا.. حرائق كاليفورنيا شردت عشرات الآلاف في الشوارع

السبت 22/أغسطس/2020 - 12:11 م
حرائق كاليفورنيا
حرائق كاليفورنيا
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فرح علاء الخولي
عرضت فضائية "يورو نيوز"، فيديو يوضح مغادرة عشرات الآلاف من الأمريكيين لبيوتهم في كاليفورنيا هربًا من الحرائق، موضحة أن عشرات الآلاف من الأشخاص اضطروا لمغادرة منازلهم في كاليفورنيا أمس، الجمعة، هربًا من مئات الحرائق التي ما زالت تستعر في أنحاء عدّة من الولاية الواقعة على الساحل الغربي الأمريكي، وقد غطّت سماء العديد من مناطقها سحب من الدخان الكثيف.


وقالت سلطات الولاية إنّ الحرائق التي أشعلتها آلاف الصواعق وأذكت نيرانها درجات حرارة قياسية ومعدلات رطوبة منخفضة للغاية، أودت حتى الجمعة بحياة خمسة أشخاص على الأقلّ.


وأتى أحد أضخم الحرائق المشتعلة، حتّى الجمعة على ما يقرب من90 ألف هكتار من المساحات الخضراء.


ويهدّد هذا الحريق على وجه الخصوص كروم العنب في مقاطعتي نابا وسونوما المشهورتين بإنتاج النبيذ، واللتين شهدتا في السنوات الأخيرة حرائق مماثلة، وبسبب مخاطر الإصابة بفيروس كورونا اضطر عشرات آلاف الأشخاص الذين تم إجلاؤهم إلى البحث عن ملاذات آمنة في مواقف السيارات أو على الشواطئ، بدلًا من الإقامة في مراكز الإيواء التي توفّرها السلطات.
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