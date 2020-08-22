مستشفى الأسقفية بمنوف: أفلام استرشادية للتوعية ضد فيروس كورونا

أعلنت مستشفى هرمل منوف التابعة للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بمصر عن استمرار استقبال حالات الاشتباه بفيروس كوفيد 19 المعروف باسم كورونا، وذلك من خلال عدة إجراءات احترازية تتخذها المستشفى مثل قياس درجة الحرارة وملاحظة أى عرض آخر.





وأكد الدكتور سمير رزق الله مدير المستشفى – في تصريح له – أنه منذ بداية الأزمة حرصت المستشفى على تقديم سلسلة من المحاضرات التثقيفية بهدف توعية الكوادر الطبية والإدارية بالمستشفى حول طرق انتقال الفيروس وكيفية الوقاية منه بالإضافة لوضع لافتات التوعية فى أرجاء المستشفى.





اقرأ أيضا:







وقال رزق الله: "وضعنا خطة صحية متكاملة بالتوافق مع إدارة العلاج الحر وادارة الشئون الصحية بالمنوفية لضمان سلامة وصحة موظفى المستشفى والمترددين عليها من خطر جائحة كورونا ".





وأضاف رزق الله: "نتبع الإجراءات المشددة للعاملين والمرضى مثل ارتداء الكمامات وتوزيعها مجانًا عند الدخول مع المداومة على تطهير الأيدى باستخدام المطهرات وتعقيم كافة الأسطح و الأرضيات وتعزيز سُبل استخدام التكنولوجيا فى توفير النظام بين المرضى والعاملين لمنع التجمعات والازدحام وتوفير التباعد الاجتماعى".





واختتم قائلا: "عند الاشتباه بإصابة أحد العاملين بالمستشفى يُمنح أجازة مع عزل منزلى مدته أسبوعين تجنبا لنقل العدوى لأى شخص آخر والحفاظ على سلامة العاملين بالمؤسسة.





يذكر أن مستشفى هرمل منوف أسسها الدكتور فرانك هاربر وهو طبيب مرسل أيرلندى عام 1910م إذ كان الدكتور هاربر ( هرمل كما دعاه المصريون ) قد وصل إلى مصر عام 1889م وكان حلمه أن يقدم خدمه طبية للقرويين البسطاء المحرومين فيها إما لضيق ذات اليد او لبعدهم عن مكان تقديم الخدمه الطبية وفى عام 1894م بدأ يتجول بقارب في بعض فروع نهر النيل للوصول لهؤلاء القرويين وعلاجهم نظرًا للحاجة لوجود مستشفى ثابت لعلاج الحالات الأكثر تعقيدًا وكذلك زيادة عدد المرضى.





تم إنشاء مستشفى هرمل منوف عام 1910م وكان هاربر أول مدير لها واستمر المستشفى يعمل من ذلك التاريخ واضعًا نصب عينيه الهدف الذى من أجله تم إنشاء المستشفى وتناوب على إدارتها عدد من الأطباء بعد وفاة الدكتور هاربر.