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تعليم

جامعة سوهاج تستقبل المرحلة الأولى للتنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات

السبت 22/أغسطس/2020 - 02:53 م
تنسيق جامعة سوهاج
تنسيق جامعة سوهاج
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خالد رياض
تابع اليوم الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، والدكتور صفا محمود نائب رئيس الجامعة سوهاج لشئون التعليم والطلاب، بدء انطلاق المرحلة الأولى من التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة للقبول بالجامعات للعام الدراسي الجديد 2020 /2021، والتي تستمر لمدة خمسة أيام خلال الفترة من 22 حتى 26 أغسطس الجاري، بحد أدنى 97.6% للقسم العلمي شعبة علوم و 94.4% لشعبة الرياضيات و 79.9% للشعبة الأدبية.

وقال الدكتور أحمد عزيز إن الجامعة استعدت بشكل جيد لاستقبال طلاب المرحلة الأولى من الناجحين في الثانوية العامة، حيث تم تجهيز 9 معامل حاسب آلي مزودة بعدد 220 جهاز كمبيوتر، وتوفير فريق دعم فني من المهندسين والمختصين، ومسئولي رعاية الشباب بالجامعة لتسهيل إجراءات التسجيل على الطلاب وأولياء أمورهم.

 وأوضح رئيس الجامعة أن اليوم الأول شهد إقبال كثيف من الطلاب قاموا بتسجيل رغباتهم من بين 75 رغبة متاحة امامهم، متوقعًا استقبال المزيد خلال جميع المراحل الثلاثة للتنسيق.

 واضاف أن جميع الطلاب المتقدمين للتنسيق يخضعون لتطبيق مجموعة من الإجراءات الاحترازية والوقائية لتجنب العدوي من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بداية من قياس درجة الحرارة وارتداء الكمامات ومراعاة التباعد الاجتماعي الآمن خلال عملية تسجيل الرغبات.

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جامعة سوهاج تستقبل المرحلة الأولى للتنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات
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