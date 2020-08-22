أردوغان ينتهك أمن اليونان.. وثائق سرية تكشف تجسس تركيا

ظهرت المزيد من الوثائق السرية التي تؤكد مرة أخرى توسيع نطاق جمع المعلومات غير القانونية وأنشطة المراقبة التدخلية في اليونان من قبل الاستخبارات التركية وكذلك السفارة التركية وقنصلياتها في الدولة.





وتكشف وثائق نورديك حقيقة أن الأعمال العدائية من قبل عملاء الحكومة التركية في أراضي أحد حلفاء الناتو مستمرة بلا هوادة حيث أن التهديد من الذراع الطولى للرئيس رجب طيب أردوغان لملاحقة منتقديه في الخارج يتحدى الأمن القومي اليوناني مع عدم وجود أي مؤشر على اختفاء تلك الممارسات في أي وقت قريب.





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والوثيقة الأولى قد تم ختمها بـ "سري للغاية" ومؤرخة بتاريخ 26 مارس 2019، تشير إلى وكالة التجسس باعتبارها مؤسسة الرمز الرابع وتسرد 568 شخصًا تم تحديدهم من خلال جهود جمع المعلومات الاستخبارية.





ويُزعم أن الأتراك المستهدفين من قبل معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ينتمون إلى حركة جولن، بقيادة الباحث المسلم التركي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله جولن، وهو معارض صريح لحكومة أردوغان بشأن مجموعة من القضايا من الفساد إلى مساعدة تركيا وتحريضها للجماعات المتطرفة في سوريا وليبيا.





وفقًا للوثيقة، قام معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بتتبع تحركات طالبي اللجوء الأتراك أثناء وجودهم في اليونان وقرر أن البعض قد غادر البلاد ، مؤكدًا إلى أي دولة أوروبية أو دولة في الأمريكتين سافروا إليها كوجهة نهائية بعد التوقف في اليونان.





ومن بين الأشخاص الذين تم التجسس عليهم، تم وصف 288 بأنهم موظفين حكوميين سابقين، وكان معظمهم قد عمل في مدارس حكومية في تركيا قبل طردهم من وظائفهم بشكل غير قانوني دون أي تحقيق إداري.





وأدرجت الوثيقة 31 من قادة الشرطة السابقين، و 23 من ضباط الجيش، وأربعة دبلوماسيين عملوا في وزارة الخارجية التركية.





واضطر الجميع إلى الفرار من حملة القمع غير المسبوقة والمطاردة الشريرة التي شنتها حكومة أردوغان ضد أعضاء حركة جولن كجزء من تحول في البيروقراطية الحكومية، المليئة الآن بالإسلاميين والقوميين والقوميين الجدد.





وثيقة الحكومة التركية السرية التي تكشف عن وجود تقرير استخباراتي عن اليونان قدمته وكالة التجسس التركية وضعت في قبو رقمي محمي بكلمة مرور على خوادم الشرطة الداخلية. تم توزيعها على عشرات المقاطعات التركية في رسالة سرية لمزيد من إجراءات الشرطة ضد طالبي اللجوء الأتراك الذين تم تحديدهم في استخبارات MIT.





ووقع حسن ييجيت، نائب رئيس قسم مكافحة الإرهاب في المديرية العامة للأمن (امنيات) في أنقرة، على الوثيقة التي حذرت من أن تقرير معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا سيكون متاحًا في الخزنة الرقمية لمدة 24 ساعة فقط وقدم رمز مرور للوصول إلى الملف.





ويبدو أنه يشعر بالقلق إزاء تسرب الوثيقة والتداعيات المحتملة للنشاط الفاضح في الأراضي اليونانية، وحذر إيجيت وحدات الشرطة من أنه يجب التعامل مع المعلومات على أساس الحاجة إلى المعرفة ويجب عدم مشاركتها مع أي طرف ثالث غير مصرح به.



