AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

بعد إعلان عودتها.. أول تحرك برلماني لأداء صلاة الجمعة بالمساجد

السبت 22/أغسطس/2020 - 04:42 م
عودة صلاة الجمعة
عودة صلاة الجمعة
Advertisements
حسن رضوان
تقدم عمرو الجوهرى عضو لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب، ببيان عاجل للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، لتوجيهه للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بشأن عودة صلاة الجمعة بالمساجد.


وأكد "الجوهرى" لـ"صدى البلد"، على ضرورة أن تكون صلاة الجمعة خارج المساجد من خلال تأديتها بالساحات المفتوحة نظرًا للتكدسات داخل المساجد للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين من وباء كورونا العالمى.

وقرر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عودة صلاة الجمعة في المساجد والجوامع الكبرى اعتبارا من يوم الجمعة 28 أغسطس الجاري.

وأعلن وزير الأوقاف ضوابط عودة صلاة الجمعة على النحو التالي:

- الالتزام بجميع إجراءات إقامة الصلوات العادية من مراعاة التباعد وارتداء الكمامة وإحضار المصلى الشخصي، وفتح المساجد قبل الصلاة بعشر دقائق وغلقها فور انتهاء الصلاة، والاقتصار على الأماكن المتاحة وفق تحقيق إجراءات التباعد الاجتماعي فقط، وتكون خطبة الجمعة في حدود عشر دقائق.

- عدم فتح دورات المياه، أو دور المناسبات، أو زيارة الأضرحة، وعدم السماح بأي مناسبات اجتماعية من أفراح أو عزاء أو نحوه، وكذلك عدم السماح بصلاة الجنازات بالمسجد.

- سيتم فتح المساجد الكبرى والجامعة بشرط وجود إمام أو خطيب معتمد من الأوقاف، ومصرح له بالخطابة، وعمال معينين على المسجد أو مسكنين عليه ومسئولين مسئولية تضامنية مع إمام المسجد أو الخطيب ومفتش المنطقة ومدير الإدارة وجميع قيادات المديرية عن تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية وتحقيق عملية التباعد بين المصلين.

- في حالة حدوث أي مخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه المخالف أو المخالفين مع عدم إقامة الجمعة في المسجد الذي تحدث فيه المخالفة مرة أخرى.

- لا حرج على الإطلاق على من صلى الجمعة ظهرًا في منزله طوال فترة الفتح الجزئي سواء أكان ذلك منه تحوطًا واحتياطًا أم كان إيثارًا في إفساح المكان بما يُمكِّن من عدم الخروج على إجراءات التباعد وتحقيق الأمان الصحي.   
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بموجب 5 ضوابط.. الأوقاف: عودة صلاة الجمعة إلى المساجد الكبرى 28 أغسطس

حي على الصلاة تصدح في بيوت الرحمن.. عودة صلاة الجمعة بعد توقفها 4 أشهر بـ 5 ضوابط

شاهد.. الطريقة الجديدة لوقوف المصلين في صلاة الجمعة

بعد عودة صلاة الجمعة.. كيف استعدت المساجد فى الشرقية لاستقبال المصلين؟

عودة صلاة الجمعة.. دينية البرلمان تطالب بتحديد أعداد المصلين داخل المساجد

وزير الأوقاف لـ صدى البلد: لا حرج في أداء الجمعة ظهرًا بالمنزل طوال فترة الفتح الجزئي

ترشيحاتنا

أخبار التوك شو.. تاج الدين: لم يتم إنتاج دواء لعلاج كورونا.. وسبب إطلاق تطبيق أفاتار

من قنا إلي الاسماعيلية.. قصة مأساوية لشقيقين لقيا مصرعهما داخل حوض استزراع سمكي

بتكلفة 4.7 مليار جنيه.. التفاصيل الكاملة لإنشاء محطة قطار بشتيل لخدمة أهالي الصعيد

كل حاجة فى وقتها.. وزيرة الصحة تكشف عن استعدادات مواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا

وزيرة الصحة: واقعة طفل العجان "لا تصدق".. وحالته مستقرة حاليا

للأسبوع الثاني.. تراجع أسعار الذهب بسبب الدولار الأمريكي

AdvertisementS

كيس كاراتيه بـ 5 جنيه والهدايا بالدولار.. ما القصة؟

انفراد| جون بولتون مستشار ترامب السابق يتحدث عن حرب مصر ضد الإرهاب وخطورة الوضع في ليبيا

وزيرة الصحة: تراجع ملحوظ فى أعداد مصابي كورونا.. ويجب عدم التراخى مع الوباء

تلقى رشوة جنسية لتسريب الامتحان.. الإدارية العليا تعزل عميد تربية ببنها

متاحة لجميع الركاب.. مترو الأنفاق يدعو المواطنين لاستخراج الاشتراكات المدعمة

كل حاجة فى وقتها.. وزيرة الصحة تكشف عن استعدادات مواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا

تعديلات جديدة على تشكيل الأهلي لمواجهة الزمالك..مفاجأة ثلاثي الوسط

محكمة أمريكية ترفض طلب ترامب وتحدد موعدا عاجلا لفحص سجلاته الضريبية

هل زوجي في الدنيا هو نفس زوجي في الآخرة؟.. الإفتاء تجيب

القمة 120.. كارتيرون يستقر على تشكيل الزمالك لمواجهة الأهلي

بعد شبهة تسمم واتهام بوتين.. طائرة إسعاف جوية تنقل زعيم المعارضة الروسية إلى ألمانيا | صور

أخبار الرياضة.. ميدو يحذر الزمالك من خدعة سيد عبد الحفيظ.. وممر شرفي لمؤمن زكريا في القمة 120

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسميا.. انطلاق بريفاس موديل 2021 من جيلى.. صور

تعرف على أسعار أشهر الموتوسيكلات فى مصر 2020

رسميا.. أول صور للتحفة الفنية رولز رويس داون سيلفر بوليت