بعد إعلان عودتها.. أول تحرك برلماني لأداء صلاة الجمعة بالمساجد

تقدم عمرو الجوهرى عضو لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب، ببيان عاجل للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، لتوجيهه للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بشأن عودة صلاة الجمعة بالمساجد.

وأكد "الجوهرى" لـ"صدى البلد"، على ضرورة أن تكون صلاة الجمعة خارج المساجد من خلال تأديتها بالساحات المفتوحة نظرًا للتكدسات داخل المساجد للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين من وباء كورونا العالمى.

وقرر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عودة صلاة الجمعة في المساجد والجوامع الكبرى اعتبارا من يوم الجمعة 28 أغسطس الجاري.





وأعلن وزير الأوقاف ضوابط عودة صلاة الجمعة على النحو التالي:





- الالتزام بجميع إجراءات إقامة الصلوات العادية من مراعاة التباعد وارتداء الكمامة وإحضار المصلى الشخصي، وفتح المساجد قبل الصلاة بعشر دقائق وغلقها فور انتهاء الصلاة، والاقتصار على الأماكن المتاحة وفق تحقيق إجراءات التباعد الاجتماعي فقط، وتكون خطبة الجمعة في حدود عشر دقائق.





- عدم فتح دورات المياه، أو دور المناسبات، أو زيارة الأضرحة، وعدم السماح بأي مناسبات اجتماعية من أفراح أو عزاء أو نحوه، وكذلك عدم السماح بصلاة الجنازات بالمسجد.





- سيتم فتح المساجد الكبرى والجامعة بشرط وجود إمام أو خطيب معتمد من الأوقاف، ومصرح له بالخطابة، وعمال معينين على المسجد أو مسكنين عليه ومسئولين مسئولية تضامنية مع إمام المسجد أو الخطيب ومفتش المنطقة ومدير الإدارة وجميع قيادات المديرية عن تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية وتحقيق عملية التباعد بين المصلين.





- في حالة حدوث أي مخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه المخالف أو المخالفين مع عدم إقامة الجمعة في المسجد الذي تحدث فيه المخالفة مرة أخرى.





- لا حرج على الإطلاق على من صلى الجمعة ظهرًا في منزله طوال فترة الفتح الجزئي سواء أكان ذلك منه تحوطًا واحتياطًا أم كان إيثارًا في إفساح المكان بما يُمكِّن من عدم الخروج على إجراءات التباعد وتحقيق الأمان الصحي.