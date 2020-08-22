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أخبار البلد

بمشاركة الأزهر والكنيسة .. القوات المسلحة: طائرتان عسكريتان تحملان مساعدات للبنان

السبت 22/أغسطس/2020 - 05:47 م
صدى البلد
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محمد إبراهيم
مصر تواصل تكثيف رحلات الجسر الجوى لإرسال  المساعدات العاجلة لجمهورية لبنان الشقيقة لمواجهة تداعيات إنفجار مرفأ بيروت

أقلعت طائرتا نقل عسكريتان من مصر متجهتان إلى مطار رفيق الحريرى الدولى بجمهورية لبنان فى ثامن رحلات الجسر الجوى التى تهدف إلى تقديم الدعم للشعب اللبنانى الشقيق لمواجهة تداعيات إنفجار مرفأ بيروت محملة بكميات كبيرة من المساعدات والأدوية والمستلزمات الطبية تم إعدادها بمشاركة الأزهر الشريف والكنيسة القبطية الأرثوذكسية وبنك الشفاء المصرى.

وأشاد المسئولون بدولة لبنان بالدور الفعال الذى تقوم به جمهورية مصر العربية قيادة وشعبًا تجاه الأشقاء اللبنانيين لتخفيف وطأة الآثار الناجمة عن إنفجار المرفأ ، مؤكدين أن ما تقدمه مصر من أوجه تعاون يدل على مدى عمق الروابط والأواصر التاريخية التى تربط بين الشعبين المصرى واللبنانى عبر مختلف الأزمنة.

يأتى ذلك الجسر الجوى تأكيدًا على دور مصر الفاعل ودعم الجهود الإنسانية الإقليمية والدولية الرامية للتخفيف من معاناة أبناء الشعب اللبنانى الشقيق خلال الوقت الراهن.

كما يأتي ذلك إستكمالًا لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بفتح جسر جوى لتقديم المساعدات العاجلة وإستمرار تقديم الدعم إلى الأشقاء فى الجمهورية اللبنانية لتجاوز الأزمة الراهنة.
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