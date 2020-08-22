انفجار يستهدف رتلًا للقوات الأمريكية في العراق خلال انسحابه من قاعدة التاجي

أفادت وسائل إعلام في العراق بانفجار عبوة ناسفة على الخط السريع غربي العاصمة بغداد.





من جانبها، ذكرت فضائية "العربية" نقلا عن مراسلها قوله إن انفجارا على طريق الغزالية ـ بغداد استهدف رتلا عسكريا أمريكيا.





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وأضافت أن الانفجار استهدف رتلا أمريكيا منسحب من قاعدة التاجي، موضحة أن الانفجار أسفر عن أضرار مادية فقط في الرتل.





في وقت سابق، نقلت قناة "العربية" عن مصادر أن قوات التحالف الدولي ضد تنظيم داعش والقوات الأمريكية تستعد للانسحاب غدًا من قاعدة التاجي العسكرية شمال العاصمة العراقية بغداد.





وأعلن وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو، يوم الخميس، انسحاب القوات الأمريكية بشكل سريع من الأراضي العراقية.