AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

انفجار يستهدف رتلًا للقوات الأمريكية في العراق خلال انسحابه من قاعدة التاجي

السبت 22/أغسطس/2020 - 06:22 م
انفجار يستهدف رتل
انفجار يستهدف رتل للقوات الأمريكية في العراق
Advertisements
قسم الخارجي
أفادت وسائل إعلام في العراق بانفجار عبوة ناسفة على الخط السريع غربي العاصمة بغداد.

من جانبها، ذكرت فضائية "العربية" نقلا عن مراسلها قوله إن انفجارا على طريق الغزالية ـ بغداد استهدف رتلا عسكريا أمريكيا.

اقرأ أيضا:

وأضافت أن الانفجار استهدف رتلا أمريكيا منسحب من قاعدة التاجي، موضحة أن الانفجار  أسفر عن أضرار مادية فقط في الرتل.

في وقت سابق، نقلت قناة "العربية" عن مصادر أن قوات التحالف الدولي ضد تنظيم داعش والقوات الأمريكية تستعد للانسحاب غدًا من قاعدة التاجي العسكرية شمال العاصمة العراقية بغداد.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو، يوم الخميس، انسحاب القوات الأمريكية بشكل سريع من الأراضي العراقية. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

استهداف رتل عسكري أمريكي بعبوة ناسفة في العراق

رويترز: تفجير يستهدف قاعدة أمريكية في العراق بواسطة حزب الله

حزب الله أم أهل الكهف؟.. أول فيديو لانفجار قاعدة أمريكية في العراق على حدود الكويت.. شاهد

يحدث في العراق| تفجير يستهدف رتلا عسكريا لـ قوات التحالف الدولي

استهدفت الحزب الكردستاني.. انفجار عبوة ناسفة في بغداد

القوات الأمريكية تستعد للانسحاب غدا من قاعدة التاجي بالعراق

ترشيحاتنا

ابعد عن الفيشة.. خطأ شائع ترتكبه يشعل الحرائق بمنزلك.. فيديو

وزيرة الصحة: تراجع ملحوظ فى أعداد مصابي كورونا.. ويجب عدم التراخى مع الوباء

كل حاجة فى وقتها.. وزيرة الصحة تكشف عن استعدادات مواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا

بعد إعلان عودتها.. أول تحرك برلماني لأداء صلاة الجمعة بالمساجد

السودان يحذر المواطنين من ارتفاع منسوب المياه في نهر النيل وعطبره

سيارة مسرعة تدهس «أمًا حاملاً» ورضيعتها .. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول معلومات عن هيونداي i20 N الهاتشباك الجديدة.. صور

صور تشويقية جديدة لـ جراند واجونير 2022 قبل التدشين الرسمي

رسميا.. انطلاق بريفاس موديل 2021 من جيلى.. صور