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رياضة

شاهد.. حكام قمة الأهلي والزمالك يلتقطون الصور التذكارية باستاد القاهرة

السبت 22/أغسطس/2020 - 07:28 م
ايڤان بيبك
ايڤان بيبك
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محمد سمير
حرص طاقم تحكيم مباراة الأهلي والزمالك باستاد القاهرة، على التقاط صور تذكارية داخل الاستاد، قبل انطلاق اللقاء المقرر له، الليلة، في تمام الساعة التاسعة مساء، ضمن منافسات الجولة ٢١ من مسابقة الدوري.

والتقطت عدسة صدي البلد طاقم تحكيم المباراة أثناء التقاط الصور التذكارية داخل ملعب استاد القاهرة توثيقا لتلك اللحظة قبل تحكيم مباراة القمة المصرية التي تعد من أقوي مباريات الديربي في أفريقيا .

يذكر ان لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة وجيه أحمد، قد أعلنت عن أسماء طاقم التحكيم الكرواتي، المكلف بإدارة مباراة الزمالك والأهلي، على النحو التالي:


حكم ساحة: ايڤان بيبك

مساعد أول: جوران پاتاكي

مساعد ثان: ايڤيكا مودريتش

حكم رابع: فران يوڤيتش

حكم فيديو: جوران جابريلو

حكم فيديو مساعد: توميسلاڤ پيتروڤيتش

وكلفت لجنة الحكام الرئيسية فى الجبلاية جمال صدقي بمهمة مراقب الحكام في مباراة القمة ١٢٠.

ويحتل الأهلى المركز الأول من ترتيب جدول الدوري العام برصيد ٥٦ نقطة، بينما يتواجد الزمالك في المركز الثاني برصيد ٣٩ نقطة.
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