روح الفانلة الحمرا.. رانيا علوانى تدعم الأهلي قبل مباراة القمة 120

حرصت الدكتورة رانيا علوانى عضو مجلس ادارة النادي الأهلي الدعم لفريقها قبل مباراة القمة رقم 120، والتي ستُقام مساء اليوم على ستاد القاهرة الدولي بقمة الجولة الـ21 من الدوري الممتاز.





ونشرت رانيا صور عبر حسابها الشخصي على شبكة التواصل الاجتماعي «انستجرام»:" العب يا اهلي 💪🏻💪🏻💪🏻💪🏻روح الفانلة الحمراء".





وتقام مباراة القمة بين قطبي الكرة المصرية في تمام التاسعة مساء اليوم، على ملعب استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ21 من مسابقة الدوري.









ويلتقي قطبي الكرة المصرية اليوم السبت حيث يطمح الزمالك في خطف الثلاث نقاط من الأهلي لتعزيز الوصافة وتقليص فارق النقاط مع المارد الأحمر.









في المقابل يسعى الأهلي بقيادة مدربه السويسري رينيه فايلر لتحقيق الفوز في مباراة السبت، لقطع خطوة جديدة نحو التتويج بلقب الدوري.









ويتصدر الأهلي جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 56 نقطة، بفارق 17 نقطة عن الزمالك صاحب المركز الثاني.



























