AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

آمنة نصير: توجيهات الرئيس بتدريس العلوم الإنسانية للأئمة تشكل عقولا ناضجة تحارب الفكر المتطرف

السبت 22/أغسطس/2020 - 08:38 م
الرئيس السيسى
الرئيس السيسى
Advertisements
القسم السياسي
أشادت عضو مجلس النواب آمنة نصير، بتوجيهات الرئيس السيسي بتطوير برامج تدريب وتأهيل الآئمة والواعظات وتبني إتجاه لدراسة العلوم الإنسانية.

 وقالت نصير في تصريحات خاصة لصدى البلد: كل التحية للرئيس وقراراته العظيمة حيث ان  تعلم  وفهم أصول الدين والحياة يسهم في بناء شخصية ناضجة وطنية تنبذ التعصب والفكر الظلامي.


 وأشارت إلى أن الخطاب الديني ليس مجرد نصوص فهو دعوة كريمة لابد أن تصدر من متخصصي علوم الفقه والأزهر لإمداد الفرد بمفاهيم وتعاليم دينية صحيحة بمثابة نصوص سماوية وسنن نبوية تبعد كل البعد عن إدخال الأراء والفتاوي المغلوطة،وهذا ما تعمل عليه وزارة الأوقاف حاليا .


وأكدت أن  اتجاه دمج العلوم الإنسانية بالدين سيؤدي إلي توطيد دور المسجد في تشكيل عقول ناضجة مفكرة نتجت عن تعليم وتثقيف من المكان الصحيح ،وبالتالي يكون من أهم تلك الأثار المترتبة علي ذلك نبذ الأفكار المتطرفة والتعصب الديني .


وتابعت حديثها قائلة: " الله جعل الانسان خليفة وكلنا مستخلفون لتعمير الأرض" والدين سر الحياة ،لذا يجب علي الأفراد تفقه تعاليمه بيسر وسلاسة ،ومعرفة قيمة الإنسان وإدراك عظمة الخالق.

  جاء ذلك بعد أن اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

 وعرض وزير الأوقاف أنشطة الوزارة في مجال التأليف والترجمة وإصدار سلاسل النشر الخاصة بترسيخ أركان الدعوة ومبادئ صحيح الدين، حيث وجه الرئيس في هذا الإطار بالتوسع في نشر الفكر الرشيد والتوعية بالاطار الصحيح للدين وتصويب المفاهيم المغلوطة، مع القيام في هذا الصدد بتطوير برامج تدريب الآئمة والواعظات، وإيلاء أهمية بتضمين تلك البرامج على وسائل الدعوة الحديثة والدراسات الإنسانية لصقل قدرات الآئمة وتعظيم مهاراتهم في التواصل.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأوقاف: موقع الوزارة تخطى 25 مليون متابع.. والصفحة الرسمية مليون و175 ألفا

الخارجية الأمريكية تشيد بجهود وزارة الأوقاف فى مواجهة الفكر المتطرف

المحرصاوي: سماحة منهج الأزهر دفع العالم لإرسال أبنائه للتعلم فيه

لصقل مهاراتهم في التواصل..السيسي يوجه بدراسة الأئمة للعلوم الإنسانية

الرئيس السيسى يتابع جهود وزارة الأوقاف في مجال الدعوة وتجديد الخطاب الديني والترجمة والنشر وتدريب الأئمة..ويوجه بدراسة الأئمة للعلوم الإنسانية لصقل مهاراتهم في التواصل.. وتطوير برامج التدريب

ترشيحاتنا

مضطرب نفسيا.. اغتصب طفلة وقتلها وألقى بجثتها في البحر ويعترف بجريمته|شاهد

ليبيا.. السراج يعين مصوره الخاص في منصب دبلوماسي رفيع

ظهور اللقاح في 2021.. 9 أسباب تجعلك متفائلا في أزمة كورونا

حدث في الصين.. ولادة عجل برأسين .. فيديو وصور

سحر وليد سليمان.. الأهلي يرد بالدليل

اتحاد الكرة لـ الأهلي: احنا فى ضهرك لدعم مؤمن زكريا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إصابة مؤمن زكريا به.. كل ما تريد معرفته عن التصلب الضموري

مواصفات نيسان كيكس 2021 nissan kicks الجديدة قبل طرحها رسميا.. صور

تمارس رفع الأثقال.. ياسمين عبد العزيز فى إطلالة رياضية مميزة.. شاهد