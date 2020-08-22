آمنة نصير: توجيهات الرئيس بتدريس العلوم الإنسانية للأئمة تشكل عقولا ناضجة تحارب الفكر المتطرف

أشادت عضو مجلس النواب آمنة نصير، بتوجيهات الرئيس السيسي بتطوير برامج تدريب وتأهيل الآئمة والواعظات وتبني إتجاه لدراسة العلوم الإنسانية.





وقالت نصير في تصريحات خاصة لصدى البلد: كل التحية للرئيس وقراراته العظيمة حيث ان تعلم وفهم أصول الدين والحياة يسهم في بناء شخصية ناضجة وطنية تنبذ التعصب والفكر الظلامي.









وأشارت إلى أن الخطاب الديني ليس مجرد نصوص فهو دعوة كريمة لابد أن تصدر من متخصصي علوم الفقه والأزهر لإمداد الفرد بمفاهيم وتعاليم دينية صحيحة بمثابة نصوص سماوية وسنن نبوية تبعد كل البعد عن إدخال الأراء والفتاوي المغلوطة،وهذا ما تعمل عليه وزارة الأوقاف حاليا .









وأكدت أن اتجاه دمج العلوم الإنسانية بالدين سيؤدي إلي توطيد دور المسجد في تشكيل عقول ناضجة مفكرة نتجت عن تعليم وتثقيف من المكان الصحيح ،وبالتالي يكون من أهم تلك الأثار المترتبة علي ذلك نبذ الأفكار المتطرفة والتعصب الديني .









وتابعت حديثها قائلة: " الله جعل الانسان خليفة وكلنا مستخلفون لتعمير الأرض" والدين سر الحياة ،لذا يجب علي الأفراد تفقه تعاليمه بيسر وسلاسة ،ومعرفة قيمة الإنسان وإدراك عظمة الخالق.





جاء ذلك بعد أن اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.





وعرض وزير الأوقاف أنشطة الوزارة في مجال التأليف والترجمة وإصدار سلاسل النشر الخاصة بترسيخ أركان الدعوة ومبادئ صحيح الدين، حيث وجه الرئيس في هذا الإطار بالتوسع في نشر الفكر الرشيد والتوعية بالاطار الصحيح للدين وتصويب المفاهيم المغلوطة، مع القيام في هذا الصدد بتطوير برامج تدريب الآئمة والواعظات، وإيلاء أهمية بتضمين تلك البرامج على وسائل الدعوة الحديثة والدراسات الإنسانية لصقل قدرات الآئمة وتعظيم مهاراتهم في التواصل.



