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رياضة

شيكابالا يتابع مباراة الزمالك والأهلي من مقصورة الإعلاميين

السبت 22/أغسطس/2020 - 08:57 م
صدى البلد
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ملك موسى
حرص محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على التواجد باستاد القاهرة من أجل مؤازرة الفريق الأبيض في لقاء القمة أمام الأهلي المقرر له في التاسعة مساء اليوم في الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وحرص شيكابالا على التواجد في مقصوره الاعلاميين .

ويغيب شيكابالا عن الفريق الأبيض في المباراة بسبب عقوبة الإيقاف بسبب أحداث مباراة السوبر المحلي أمام الأهلي التي أقيمت في الإمارات.

وكان محمود عبد العزيز لاعب الوسط حرص على التواجد باستاد القاهرة لمؤازرة الفريق في المباراة في ظل إصابته بالرباط الصليبي.
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