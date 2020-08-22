القمة 120 .. الأهلى يدفع بـ وليد سليمان وجيرالدو في بداية الشوط الثاني

أجرى الجهاز الفنى لفريق الكرة بالنادى الأهلى تغييرين فى بداية الشوط الثانى لمباراة الزمالك المقامة حاليًا باستاد القاهرة ضمن منافسات الأسبوع الحادى والعشرين لبطولة الدورى.

ودفع فايلر المدير الفنى للأهلى بكل من وليد سليمان والانجولي جيرالدو بدلا من اليو ديانج واجاى.

وتقدّم الزمالك على الأهلى بهدف نظيف فى الشوط الاول من عمر.. أحرز الهدف أحمد سيد زيزو فى الدقيقة 13 من عمر المباراة.

جاءت بداية المباراة حذرة من جانب الفريقين وسط كثافة عددية منهما فى منطقة وسط الملعب للسيطرة عليها للتحكم فى سير اللقاء .

وجاءت الخطورة الأولى لصالح الأهلى فى الدقيقة الثانية عن طريق اليو ديانج بتصويبة قوية بعد تمريرة من محمد مجدى افشه على حدود منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيمن للحارس محمد ابو جبل .

وجاءت الدقيقة الاولى عبارة عن تمريرات بين لاعبى الفريقين بوسط الملعب دون الوصول لمرمى ابو جبل أو الشناوى .

وفى الدقيقة الخامسة حرم القائم الايمن لابو جبل الاهلى من التقدم بعد تصديه لرأسية بادجى .

منحت البداية الافضلية للنادى الأهلى فى ظل الانتشار الجيد والتفاهم الكبير بين لاعبيه وسقط حمدى فتحى على الأرض متأثرًا بالاصابة فى كاحل القدم فى الدقيقة 8 .

بمرور الوقت حاول الزمالك التماسك واستعادة التوازن من خلال السيطرة على الكرة فى وسط الملعب والتنوع فى بناء الهجمات سواء من الاختراق من المنتصف أو اللعب على الاطراف .

وفى الدقيقة 12 واصل الاهلى محاولاته الهجومية القوية من خلال رأسية قوية عن طريق بادجى بعد عرضية رائعة من افشه فى الناحية اليمنى أنقذها ابو جبل ببراعة شديدة الى ضربة ركنية .

ومع الافضلية نجح بن شرقى فى شن هجمة من الناحية اليمنى ومرر كرة سحرية لزيزو أرضية وضعها بكل سهولة فى مرمى الشناوى .

هدأ ايقاع اللعب وتركز فى وسط الملعب بعد هدف الزمالك وسط محاولات دون الخطورة الواضحة على مرمى ابو جبل باستثناء تسديدة السولية فى الدقيقة 20 أنقذها محمد أبو جبل .

تبادل الفريقان السيطرة على الكرة وتبادلا أيضا الهجمات التى جاءت بدون خطورة على أى المرمين فى ظل عدم القدرة على الوصول من خلال الكرات الطولية أو العرضية أو التمريرات القصيرة الى مرمى المنافس فى ظل الكثافة العددية فى وسط الملعب .

وحصل الفريقان على راحة مع الدقيقة 30 وفقا لتعليمات الفيفا منذ عودة النشاط الرياضى بعد جائحة كورونا .

تنوعت الهجمات بين الفريقين وفى الدقيقة 39 حصل عمرو السولية على ضربة ثابتة على حدود منطقة جزاء الزمالك لعبها على معلول أعلى من العارضة .

وفى تلك الدقائق المتبقية من عمر الشوط الأول .. حاول لاعبو الزمالك امتصاص الحماس الزائد والرغبة لدى لاعبى الأهلى لتعديل النتيجة من خلال السيطرة على الكرة وامتلاكها أطول فترة ممكنة واغلاق المساحات أمام لاعبى الأهلى .

وتعد مباراة الأهلى والزمالك واحدة من أقوى المباريات على الإطلاق فى ظل القوة الكبيرة التى يتمتع بها الفريقان وامتلاكهما مجموعة من أبرز اللاعبين أصحاب القدرات الفنية والبدنية المميزة .

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

محمد الشناوي في حراسة المرمى، أمامه محمد هاني وأيمن أشرف وياسر إبراهيم وعلي معلول، وفي خط الوسط عمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي، وفي الأمام محمد مجدي أفشة وجونيور أجايي وأليو بادجي.

ويأتي على مقاعد البدلاء كل من علي لطفي ومصطفى شوبير وأحمد فتحي ومحمود وحيد ورامي ربيعة ووليد سليمان ومروان محسن وجيرالدو وعربي بدر.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : محمد أبو جبل

خط الدفاع : محمد عبد الشافي – محمود علاء – محمود الونش – حازم إمام

خط الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي – يوسف أوباما – أشرف بن شرقي – أحمد سيد زيزو

خط الهجوم: مصطفى محمد

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من : محمود جنش ومحمد عبد الغني وحسام عبد المجيد وإسلام جابر ومحمد أوناجم وحسام أشرف وأسامة فيصل وكاسونجو وعمر السعيد.

ويدخل الأهلى مباراة القمة اليوم برصيد 56 نقطة محتلا بها صدارة ترتيب الدوري الممتاز ، بينما يقع الزمالك فى المركز الثالث برصيد 39 نقطة .