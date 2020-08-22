AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

محمود البزاوي يدعم مؤمن زكريا: ترجع بالسلامة وتملأ الملعب نشاطا وبهجة

السبت 22/أغسطس/2020 - 10:44 م
مؤمن زكريا وأحمد
مؤمن زكريا وأحمد عز
Advertisements
محمد بدران
حرص الفنان محمود البزاوي على دعم مؤمن زكريا  لاعب النادي الاهلي بعد اللقطة التى بكى فيها ليلة أمس خلال حضوره عرض مسرحية علاء الدين".


ونشر البزاوي صورة عبر صفحتة بموقع الصور والفيديوهات إنستجرام للفنان أحمد عز وهو يدعم مؤمن زكريا وتكريمه على خشبة المسرح بعدما تواجد الأخير لمشاهدة مسرحية "علاء الدين".

وعلق البزاوي قائلًا "‏كل الدعم و الحب والدعاء بالشفاء للكابتن الجميل والموهوب اوي مؤمن زكريا .. ترجع بالسلامه من تاني يا رب وتملا الملعب كله نشاط و بهجه .. شكرا لصديقي احمد عز على اللفته الجميله اوي دي ♥️ ".

وغزت صور وفيديوهات دموع مؤمن زكريا، لاعب الأهلي، وهو يجهش بالبكاء، في أحد عروض مسرحية "علاء الدين" بطولة الفنان أحمد عز، متأثرًا بمرضه، قلوب جماهير ونجوم الكرة المصرية.

وحضر مؤمن زكريا ليلة أمس، الجمعة، أحد عروض مسرحية "علاء الدين"، وقام أحمد عز بتحية اللاعب بعد انتهاء العرض، ليدخل في نوبة بكاء بسبب تحية الجمهور له.


ويُعاني مؤمن زكريا من مرض في الجهاز العصبي، مما تسبب في ابتعاده عن الملاعب منذ فترة طويلة.





Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

دموع مؤمن زكريا تشعل مسرح علاء الدين بحضور أحمد عز

دموع مؤمن زكريا على المسرح تغزو قلوب جماهير ونجوم الكرة المصرية.. صور وفيديو

بعد آخر ظهور له مع أحمد عز.. شوبير يدعم مؤمن زكريا بهذه الكلمات

مؤمن زكريا يتصدر تويتر بعد أخر ظهور له مع أحمد عز

بعد بكائه على المسرح.. سيد معوض يدعم مؤمن زكريا

أخبار الرياضة.. ميدو يحذر الزمالك من خدعة سيد عبد الحفيظ.. وممر شرفي لمؤمن زكريا في القمة 120

ترشيحاتنا

بقبعة ومجوهرات أنيقة.. ياسمين صبري تخطف الأنظار بإطلالة بيضاء.. شاهد

سحر وليد سليمان.. الأهلي يرد بالدليل

المؤبد لرجل أعمال وموظفة في بنك لاستيلائهما على مليار جنيه

أنا هدمع.. فاروق جعفر: أي حاجة مؤمن زكريا يطلبها هنفذها.. فيديو

الفار يحرم الاهلي من ضربة جزاء امام الزمالك

البرلمان الليبي يعلق على أنباء نزع السلاح من سرت والجفرة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالات متميزة.. مي حلمي تبرز جمالها بـ 10 صور بعد انفصالها

بمكياج ناعم.. لطيفة تستعرض جمالها على إنستجرام.. شاهد

فراولة الحتة.. مريهان حسين تبرز جمال أنوثتها بإطلالة جديدة