محمود البزاوي يدعم مؤمن زكريا: ترجع بالسلامة وتملأ الملعب نشاطا وبهجة

حرص الفنان محمود البزاوي على دعم مؤمن زكريا لاعب النادي الاهلي بعد اللقطة التى بكى فيها ليلة أمس خلال حضوره عرض مسرحية علاء الدين".









ونشر البزاوي صورة عبر صفحتة بموقع الصور والفيديوهات إنستجرام للفنان أحمد عز وهو يدعم مؤمن زكريا وتكريمه على خشبة المسرح بعدما تواجد الأخير لمشاهدة مسرحية "علاء الدين".





وعلق البزاوي قائلًا "‏كل الدعم و الحب والدعاء بالشفاء للكابتن الجميل والموهوب اوي مؤمن زكريا .. ترجع بالسلامه من تاني يا رب وتملا الملعب كله نشاط و بهجه .. شكرا لصديقي احمد عز على اللفته الجميله اوي دي ♥️ ".





وغزت صور وفيديوهات دموع مؤمن زكريا، لاعب الأهلي، وهو يجهش بالبكاء، في أحد عروض مسرحية "علاء الدين" بطولة الفنان أحمد عز، متأثرًا بمرضه، قلوب جماهير ونجوم الكرة المصرية.





وحضر مؤمن زكريا ليلة أمس، الجمعة، أحد عروض مسرحية "علاء الدين"، وقام أحمد عز بتحية اللاعب بعد انتهاء العرض، ليدخل في نوبة بكاء بسبب تحية الجمهور له.









ويُعاني مؤمن زكريا من مرض في الجهاز العصبي، مما تسبب في ابتعاده عن الملاعب منذ فترة طويلة.



















