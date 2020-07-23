محمود البزاوي عن احتفال صلاح بعلم مصر: لحظة للتاريخ

علق الفنان محمود البزاوي على احتفال محمد صلاح بعلم مصر يعد تتويج فريق ليفربول بالدوري الانجليزي الممتاز بعج غياب 30 عن الريدز









وكتب البزاوي عبر حسابة بفيس بوك قائلا "‏اجمل ما في الاحتفال صلاح بـ علم مصر .. دي لحظة للتاريخ".









احتفل فريق ليفربول الإنجليزي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد الفوز على أرضه أمام تشيلسي بخمسة أهداف مقابل ثلاثة خلال الجولة الـ37 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.





وصعد محمد صلاح للمنصة الخاصة بالاحتفال، لتسلم ميداليته الذهبية الخاصة بالتتويج بلقب الدوري الإنجليزي، مُلتفًا بعلم مصر.







