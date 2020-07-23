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رياضة

محمود البزاوي عن احتفال صلاح بعلم مصر: لحظة للتاريخ

الخميس 23/يوليه/2020 - 12:58 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
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مصطفى كرم
علق الفنان محمود البزاوي على احتفال محمد صلاح بعلم مصر يعد تتويج فريق ليفربول بالدوري الانجليزي الممتاز بعج غياب 30 عن الريدز 


وكتب البزاوي عبر حسابة بفيس بوك قائلا "‏اجمل ما في الاحتفال صلاح بـ علم مصر .. دي لحظة للتاريخ".


احتفل فريق ليفربول الإنجليزي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد الفوز على أرضه أمام تشيلسي بخمسة أهداف مقابل ثلاثة خلال الجولة الـ37 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وصعد محمد صلاح للمنصة الخاصة بالاحتفال، لتسلم ميداليته الذهبية الخاصة بالتتويج بلقب الدوري الإنجليزي، مُلتفًا بعلم مصر.


وبهذه النتيجة، وصل ليفربول إلى النقطة 96 فى صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز والذي توج به مسبقًا، بينما تجمد رصيد تشيلسي عند النقطة 63 فى المركز الرابع، ليظل مصيره من المشاركة فى دورى أبطال أوروبا معلقًا حتى الجولة الأخيرة.
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