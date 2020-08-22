بعد تعرضه لإصابة قوية.. محمد عبد الشافي يغادر ملعب القمة 120

وتقدم الزمالك بالهدف الثانى على الأهلى فى الدقيقة 70 من عمر المباراة المقامة بينها حاليا باستاد القاهرة ضمن منافسات الأسبوع الحادي والعشرين لبطولة الدورى .





وجاء الهدف عن طريق مصطفى محمد فى الدقيقة 70 بطريقة رائعة بعد استلام الكرة على صدره ولعبها مباشرة بيسراه .





وتقدم الزمالك فى الشوط الاول عن طريق أحمد سيد زيزو فى الدقيقة 13 من عمر المباراة





وجاء هدف التعادل عن طريق ياسر ابراهيم بعد " دربكة " داخل منطقة الجزاء من ركنية الأهلى انتهت بلمسة من ياسر ابراهيم داخل الشباك .





جاءت بداية المباراة حذرة من جانب الفريقين وسط كثافة عددية منهما فى منطقة وسط الملعب للسيطرة عليها للتحكم فى سير اللقاء .





وجاءت الخطورة الأولى لصالح الأهلى فى الدقيقة الثانية عن طريق اليو ديانج بتصويبة قوية بعد تمريرة من محمد مجدى افشه على حدود منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الايمن للحارس محمد ابو جبل .





وجاءت الدقيقة الاولى عبارة عن تمريرات بين لاعبى الفريقين بوسط الملعب دون الوصول لمرمى ابو جبل أو الشناوى .





وفى الدقيقة الخامسة حرم القائم الايمن لابو جبل الاهلى من التقدم بعد تصديه لرأسية بادجى .