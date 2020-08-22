AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بعد تعرضه لإصابة قوية.. محمد عبد الشافي يغادر ملعب القمة 120

السبت 22/أغسطس/2020 - 11:04 م
محمد عبدالشافي
محمد عبدالشافي
Advertisements
عبدالله هشام
خرج محمد عبدالشافي لاعب فريق الزمالك من المباراة أمام الأهلي المقامة حاليا على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة ال21 من بطولة الدوري المصري بعد تعرض لإصابة قوية في الذراع . 

وتقدم الزمالك بالهدف الثانى على الأهلى فى الدقيقة 70 من عمر المباراة المقامة بينها حاليا باستاد القاهرة ضمن منافسات الأسبوع الحادي والعشرين لبطولة الدورى .

وجاء الهدف عن طريق مصطفى محمد فى الدقيقة 70 بطريقة رائعة بعد استلام الكرة على صدره ولعبها مباشرة بيسراه .

وتقدم الزمالك فى الشوط الاول  عن طريق أحمد سيد زيزو فى الدقيقة 13 من عمر المباراة

وجاء هدف التعادل عن طريق ياسر ابراهيم بعد " دربكة " داخل منطقة الجزاء من ركنية الأهلى انتهت بلمسة من ياسر ابراهيم داخل الشباك .

جاءت بداية المباراة حذرة من جانب الفريقين وسط كثافة عددية منهما فى منطقة وسط الملعب للسيطرة عليها للتحكم فى سير اللقاء .
 

وجاءت الخطورة الأولى لصالح الأهلى فى الدقيقة الثانية عن طريق اليو ديانج بتصويبة قوية بعد تمريرة من محمد مجدى افشه على حدود منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الايمن للحارس محمد ابو جبل .

 
وجاءت الدقيقة الاولى عبارة عن تمريرات بين لاعبى الفريقين بوسط الملعب دون الوصول لمرمى ابو جبل أو الشناوى .

 
وفى الدقيقة الخامسة حرم القائم الايمن لابو جبل الاهلى من التقدم بعد تصديه لرأسية بادجى .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد 5 دقائق .. القائم يحرم الأهلى من التقدم على الزمالك برأسية بادجي

الدقيقة 12.. زيزو يتقدم للزمالك على الأهلي في القمة 120

25 دقيقة .. الزمالك يحافظ على التقدم.. والأهلى يناور بلا فاعلية على المرمى

القمة 120.. الزمالك يتقدم بهدف لـ زيزو.. والقائم يعاند بادجي والأهلي في الشوط الاول

القمة 120 .. الأهلى يدفع بـ وليد سليمان وجيرالدو في بداية الشوط الثاني

60 دقيقة.. كلاكيت تانى مرة.. القائم الأيمن يحرم الأهلي من التعادل بقدم قفشة

ترشيحاتنا

عائشة بن أحمد: حسن الرداد فنان موهوب.. ومريح فى الشغل

نجل الفنان محمد قشطة يستغيث لإنقاذ والده على الهواء.. ومدير مستشفى الهلال يعد بعلاجه

احترس.. «كلمات» إذا قالها الرجل لزوجته يجب عليه صيام شهرين

الكوسة فيها سم قاتل .. أعراض غريبة تظهر على البريطانيين بعد تناولها

بطل حقيقي .. رسالة دعم مؤثرة من الحضري عقب هزيمة الأهلي بثلاثية أمام الزمالك

ميدو يفتح النار على وليد سليمان: الكابتن مش بالشارة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيارة زيرو جديدة في مصر بأقل 250 ألف جنيه بـ 8 إيرباج وليست صينية.. فيديو وصور

وفيات بالملايين خلال العامين المقبلين .. بيل جيتس يصدم العالم بكارثة جديدة غير كورونا

قادت لانش محملا بالمصابين من سيناء وأنقذت المشير طنطاوي .. بطولات الفدائية الراحلة علية الشطوى