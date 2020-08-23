مختار نوح لـ الإخوان: يا ريت تروحوا تشوفوا بيوت الدعارة في تركيا

قال مختار نوح، المحامي بالنقض، والمنشق عن الجماعة الإرهابية، إن السوشيال ميديا أصبحت سلاحا خطرا على أعداء مصر، وعلى المواقع المستأجرة من قبل الإخوان وأتباعهم خارج مصر، مشيرا إلى أنها أفرزت أدباء ومثقفون وإعلاميون يتحدثون من منابرها.





وأضاف خلال لقائه مع خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" الذي يذاع على قناة on: "المثقفين دلوقتي بقى ليهم تأثير كبير في إحباط الشائعات، لأنهم بيتصرف عليهم مبالغ كبيرة جدا من الجهات اللي تستهدف مصر".





واستنكر نوح، ما تتفعله الجماعة الإرهابية من تحريض المصريين علي بعضهم البعض على مواقع التواصل الإجاماعي، منوها أن هناك صفحات تنشر الشائعات من خلال نشر تعليقات بتحاول تهزم الناس نفسيا، ويستغلون الدين للأسف عشان يجمعوا أكبر عدد من الناس على صفحاتهم.





ووجه نوح حديثه لأعضاء الإرهابية: "يا ريت يروحوا يشوفوا بيوت الدعارة في تركيا، والسوشيال ميديا قدرت تمحي فكرة الخلافة الوهمية اللي كان بيروج ليها أردوغان وحولتها لمادة سخرية".