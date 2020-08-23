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اقتصاد

اليوم .. الحكومة تبيع أذون خزانة بـ 19 مليار جنيه

الأحد 23/أغسطس/2020 - 10:56 ص
وزارة المالية
وزارة المالية
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محمد يحيي
تطرح وزارة المالية، صباح اليوم " الأحد"، أذون خزانة من أجلي 91 و 266 يوما بقيمة إجمالية تبلغ 19 مليار جنيه، بغرض تدبير الفجوة التمويلية.

قال تقرير صادر عن إدارة الدين العام بوزارة المالية، إنه تم الاتفاق مع البنك المركزي المصري، للقيام بصفقة في صورة اقتراض من البنوك المحلية والمؤسسات المالية في صورة آجال الخزانة.


ذكر التقرير إنه من المقرر بيع أجل 91 يوما بـ 8.5 مليار جنيه وكذلك أجل 266 يوما بـ 10.5 مليار جنيه.

وتخطط وزارة المالية علي مدار الأسبوع الجاري مبلغ 48 مليار جنيه،  الافتراض من الجهاز المصرفي في صورة أذون وسندات الخزانة العامة،عبر 3 عطاءات دورية.

ومع طرح الوزارة اليوم أجلي الخزانة بـ19 مليار جنيه؛ سيتبقي لها طرحين اثنين بـ 29 مليار جنيه خلال الإثنين والخميس المقبلين.
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