اليوم .. الحكومة تبيع أذون خزانة بـ 19 مليار جنيه

تطرح وزارة المالية، صباح اليوم " الأحد"، أذون خزانة من أجلي 91 و 266 يوما بقيمة إجمالية تبلغ 19 مليار جنيه، بغرض تدبير الفجوة التمويلية













ذكر التقرير إنه من المقرر بيع أجل 91 يوما بـ 8.5 مليار جنيه وكذلك أجل 266 يوما بـ 10.5 مليار جنيه.





وتخطط وزارة المالية علي مدار الأسبوع الجاري مبلغ 48 مليار جنيه، الافتراض من الجهاز المصرفي في صورة أذون وسندات الخزانة العامة،عبر 3 عطاءات دورية.





ومع طرح الوزارة اليوم أجلي الخزانة بـ19 مليار جنيه؛ سيتبقي لها طرحين اثنين بـ 29 مليار جنيه خلال الإثنين والخميس المقبلين.