AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

التليفزيون المصري يعتذر لجماهير الزمالك على أخطاء مخرج لقاء ‏القمة

الأحد 23/أغسطس/2020 - 01:00 ص
التلفزيون المصري
التلفزيون المصري
Advertisements
حسام الحارتي
اعتذر محمد إبراهيم، المشرف على البرامج الرياضية في التليفزيون ‏المصري، لجماهير الزمالك على أخطاء مخرج مباراة القمة هشام ‏عبدالمقصود، التي اقيمت الليلة وحسمها الزمالك بثلاثية.‏

وقال محمد إبراهيم في مداخلة عبر شاشة قناة الزمالك:" أخطاء مخرج مباراة ‏القمة غير مقصودة على الإطلاق، وقمنا بنقل الصورة بشفافية وبدون ‏تحيز لفريق عن الآخر".‏

وأضاف: "الخطأ الذي حدث بتسليط الكاميرا على لاعبي الأهلي فقط ‏خلال السلام الوطني لم يكن مقصودًا، فالوقت لم يكن كافيًا لتحويل ‏الكاميرات على لاعبي الزمالك والمخرج فوجىء بانتهاء السلام الوطني ‏سريعًا، وربما مواقع التواصل الاجتماعي هي من تشعل الأجواء".‏

وأنهى تصريحاته مقدمًا التهنئة لجماهير الزمالك على الفوز في مباراة ‏الأهلي وحسم القمة.

وحقق نادي الزمالك فوزا كبيرا على الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى اقيمت  بينها باستاد القاهرة ضمن منافسات الاسبوع الحادى والعشرين لبطولة الدورى .

بهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده الى 42 نقطة فى المركز الثانى فيما توقف رصيد الأهلى عند 56 فى المركز الاول.



Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ترتيب الدوري المصري بعد هزيمة الأهلي من الزمالك بثلاثية

بعد فوز الزمالك في القمة 120.. إسماعيل يوسف مبروك لأعظم جمهور

ساويرس تعليقاً القمة 120.. جنش لازم يخش المجال السينمائي.. شاهد

ميدو: فايلر يبدأ جميع مبارياته بتشكيل خاطئ والزمالك عاقبه

لا بد من عودة أزارو .. ميدو: جيرالدو لا يستحق التواجد في الأهلي

إسماعيل يوسف يوجه عتابا لـ مدحت شلبي بسبب تحامله على الزمالك خلال القمة 120

ترشيحاتنا

فريق الأهلي مهلهل.. وائل الإبراشي يشن هجوما على المارد الأحمر بعد الهزيمة من الزمالك

إسماعيل يوسف يوجه عتابا لـ مدحت شلبي بسبب تحامله على الزمالك خلال القمة 120

نائب جامعة بنها عن تسريب الامتحان مقابل الرشوة الجنسية: ليس لدينا ما نخفيه

الصحة: تسجيل 89 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و12 وفاة

وزير التعليم العالي: خريج الجامعة الأهلية يملك شهادة تمكنه من العمل بأي مكان في العالم

أحدث ظهور لـ زينة عاشور مع كنزي عمرو دياب.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكوسة فيها سم قاتل .. أعراض غريبة تظهر على البريطانيين بعد تناولها

لـ صحة أطفالك.. طريقة عمل كيك البسكوت بالجزر

السيارات البرمائية حقيقة وليست خيالا.. صور