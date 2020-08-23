التليفزيون المصري يعتذر لجماهير الزمالك على أخطاء مخرج لقاء ‏القمة

اعتذر محمد إبراهيم، المشرف على البرامج الرياضية في التليفزيون المصري، لجماهير الزمالك على أخطاء مخرج مباراة القمة هشام عبدالمقصود، التي اقيمت الليلة وحسمها الزمالك بثلاثية.
وقال محمد إبراهيم في مداخلة عبر شاشة قناة الزمالك:" أخطاء مخرج مباراة القمة غير مقصودة على الإطلاق، وقمنا بنقل الصورة بشفافية وبدون تحيز لفريق عن الآخر".
وأضاف: "الخطأ الذي حدث بتسليط الكاميرا على لاعبي الأهلي فقط خلال السلام الوطني لم يكن مقصودًا، فالوقت لم يكن كافيًا لتحويل الكاميرات على لاعبي الزمالك والمخرج فوجىء بانتهاء السلام الوطني سريعًا، وربما مواقع التواصل الاجتماعي هي من تشعل الأجواء".
وأنهى تصريحاته مقدمًا التهنئة لجماهير الزمالك على الفوز في مباراة الأهلي وحسم القمة.
وحقق نادي الزمالك فوزا كبيرا على الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى اقيمت بينها باستاد القاهرة ضمن منافسات الاسبوع الحادى والعشرين لبطولة الدورى .
بهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده الى 42 نقطة فى المركز الثانى فيما توقف رصيد الأهلى عند 56 فى المركز الاول.