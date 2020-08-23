التليفزيون المصري يعتذر لجماهير الزمالك على أخطاء مخرج لقاء ‏القمة

وأنهى تصريحاته مقدمًا التهنئة لجماهير الزمالك على الفوز في مباراة ‏الأهلي وحسم القمة.

وقال محمد إبراهيم في مداخلة عبر شاشة قناة الزمالك:" أخطاء مخرج مباراة ‏القمة غير مقصودة على الإطلاق، وقمنا بنقل الصورة بشفافية وبدون ‏تحيز لفريق عن الآخر".‏

وحقق نادي الزمالك فوزا كبيرا على الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى اقيمت بينها باستاد القاهرة ضمن منافسات الاسبوع الحادى والعشرين لبطولة الدورى .

بهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده الى 42 نقطة فى المركز الثانى فيما توقف رصيد الأهلى عند 56 فى المركز الاول.