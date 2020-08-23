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حوادث

الإدارية العليا ترفض 3 طعون على نتيجة انتخابات الشيوخ

الأحد 23/أغسطس/2020 - 01:04 ص
انتخابات مجلس الشيوخ
انتخابات مجلس الشيوخ
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كتب محمد زهير
قضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، بعدم قبول 3 طعون على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات والخاصة بإعلان نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ .

واستقبلت المحكمة الإدارية العليا ،الطعون على قرار الهيئة بإعلان نتيجة الجولة الأولى،بداية من يوم الخميس الماضى، وذلك بعد أن أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض عن موعد تلقى الطعون.

وتلقت المحكمة الادارية العليا، 25 طعن على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، بإعلان النتيجة النهائية لانتخابات مجلس الشيوخ، وتفصل المحكمة الإدارية العليا، فيما يقدم لها من طعون خلال 10 أيام، تبدأ من 22 وحتى 31 أغسطس وذلك كما حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، وتتلقي المحكمة الطعون من جميع محافظات مصر، نظرا لوجود محكمة إدارية عليا واحدة بالقاهرة.

وتقوم المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى الطعون المقدمة من المرشحين الخاسرين أو على الفائزين والخائضين لجولة الاعادة لمدة 10 أيام من 22 وحتى 31 أغسطس، وترسل الأحكام للهيئة الوطنية للانتخابات.

ومن المقرر التصويت فى جولة الإعادة بالخارج يومى 6 و7 سبتمبر، وذلك لمن سجل بياناته على موقع الهيئة الوطنية خلال الفترة من 25 وحتى 31 يوليو الماضى، بينما تجرى عملية التصويت فى الداخل يومى 8 و9 سبتمبر، على أن تقوم الهيئة الوطنية بالفصل فى تظلمات المرشحين على الاقتراع والفرز وإعلان النتيجة النهائية ونشرها فى موعد أقصاه 16 سبتمبر.

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