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رياضة

أفراح في ميت عقبة بعد فوز الزمالك بثلاثية على الأهلي .. فيديو

الأحد 23/أغسطس/2020 - 02:58 ص
صدى البلد
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ميرنا محمود- كيرلس صلاح- احمد رمضان
انطلقت أفراح جماهير الزمالك   عقب فوز الزمالك  على غريمه  الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد القاهرة ضمن منافسات الأسبوع الحادى والعشرين لبطولة الدورى.

ورصدت عدسة صدى البلد أفراح واحتفالات من قبل الجماهير بمنطقة "ميت عقبة" بعد فوز الزمالك. 

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تقدّم الزمالك فى الشوط الأول عن طريق أحمد سيد زيزو فى الدقيقة 13 من عمر المباراة.

وجاء هدف التعادل للأهلى عن طريق ياسر ابراهيم بعد " دربكة " داخل منطقة الجزاء من ركنية الأهلى انتهت بلمسة من ياسر ابراهيم داخل الشباك .

وجاء الهدف الثانى للزمالك عن طريق مصطفى محمد فى الدقيقة 70 بطريقة رائعة بعد استلام الكرة على صدره ولعبها مباشرة بيسراه .

وفى الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع أحرز الناشئ اسامة فيصل الهدف الثالث.

بهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده الى 42 نقطة فى المركز الثانى فيما توقف رصيد الأهلى عند 56 فى المركز الاول.
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