زوجتي وش السعد.. أول تعليق من مصطفى محمد بعد هدفه العالمي في الأهلي

علق مصطفي محمد مهاجم الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الزمالك على فوز الزمالك على غريمة التقليدى النادي الاهلى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى اقيمت بينها باستاد القاهرة ضمن منافسات الاسبوع الحادى والعشرين لبطولة الدورى .





ونشر مصطفي محمد صورة برفقة زوجته، عبر انستجرام، وعلق عليها: "وش السعد".





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واحرز اهداف الزمالك أحمد سيد زيزو ومصطفى محمد والنجم الصاعد اسامة فيصل.

وجاء هدف التعادل للأهلى عن طريق ياسر ابراهيم بعد " دربكة " داخل منطقة الجزاء من ركنية الأهلى انتهت بلمسة من ياسر ابراهيم داخل الشباك .





وبهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده الى 42 نقطة فى المركز الثانى فيما توقف رصيد الأهلى عند 56 فى المركز الاول.



