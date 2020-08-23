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اقتصاد

1 ديسمبر.. بدء تسليم أراضى الإسكان المميزة والاجتماعى بحدائق أكتوبر

الأحد 23/أغسطس/2020 - 10:13 ص
أراضى الإسكان المميزة
أراضى الإسكان المميزة والاجتماعى
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آمنة عبد العظيم
صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز مدينة حدائق أكتوبر سيبدأ يوم الثلاثاء الموافق 1/12/2020، وحتى يوم الخميس الموافق 17/12/2020، فى تسليم قطع الأراضى السكنية بمنطقة الـ32 فدانا أراضى إسكان مميزة، وقطع أراضى الإسكان الاجتماعى الـ116 قطعة.

وقال المهندس أشرف فتحى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر: سيتم تسليم قطع أراضى الإسكان الاجتماعى (116 قطعة)، من 1 : 30، يوم الثلاثاء 1/12/2020، ومن 31 : 60، يوم الأربعاء 2/12/2020، ومن 61 : 90، يوم الخميس 3/12/2020، ومن 91 : 116، يوم الأحد 6/12/2020.

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وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر: سيتم تسليم قطع أراضى الإسكان المميزة بمنطقة الـ32 فدانا، من 1 : 30، يوم الإثنين 7/12/2020، ومن 31 : 60، يوم الثلاثاء 8/12/2020، ومن 61 : 90، يوم الأربعاء 9/12/2020، ومن 91 : 120، يوم الخميس 10/12/2020، ومن 121 : 150، يوم الأحد 13/12/2020، ومن 151 : 180، يوم الإثنين 14/12/2020، ومن 181 : 193، يوم الثلاثاء 15/12/2020، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص يومى الأربعاء 16/12/2020، والخميس 17/12/2020، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد المحددة.

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