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تعليم

لليوم الثاني على التوالي.. إقبال ضعيف على معامل تنسيق جامعة القاهرة

الأحد 23/أغسطس/2020 - 10:36 ص
تنسيق الجامعات 2020
تنسيق الجامعات 2020
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مريم عزت - أحمد علام
استقبلت معامل تنسيق جامعة القاهرة بكلية الهندسة ، لليوم الثانى على التوالى ، العشرات من طلاب الثانوية العامة لتسجيل رغباتهم بالمرحلة الاولى . 

جاء ذلك مع تنفيذ الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات والحفاظ على البعد الاجتماعى بين الطلاب وبعضهم ، بالإضافة الى تعقيم وتطهير المعامل والاجهزة. 

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تحتوى جامعة القاهرة على 3 مكاتب للتنسيق بمعامل كليتي الهندسة والزراعة والثالث في معهد البحوث الدراسات الإحصائية.

وانطلقت المرحلة الأولى من التنسيق أمس السبت 22 أغسطس وتستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 26 أغسطس وفقا لتعليمات وزارة التعليم العالى و البحث العلمى ، بحيث يتم تسجيل الرغبات الكترونيا عن طريق المنزل او معامل التنسيق الموجودة بالجامعات.
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