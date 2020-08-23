لليوم الثاني على التوالي.. إقبال ضعيف على معامل تنسيق جامعة القاهرة

استقبلت معامل تنسيق جامعة القاهرة بكلية الهندسة ، لليوم الثانى على التوالى ، العشرات من طلاب الثانوية العامة لتسجيل رغباتهم بالمرحلة الاولى .





جاء ذلك مع تنفيذ الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات والحفاظ على البعد الاجتماعى بين الطلاب وبعضهم ، بالإضافة الى تعقيم وتطهير المعامل والاجهزة.





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تحتوى جامعة القاهرة على 3 مكاتب للتنسيق بمعامل كليتي الهندسة والزراعة والثالث في معهد البحوث الدراسات الإحصائية.



