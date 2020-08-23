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محافظات

رئيس مدينة كفر شكر: استمرار العمل طوال أيام الأسبوع لتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء

الأحد 23/أغسطس/2020 - 10:32 ص
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
أكد اللواء هشام رفعت رئيس مركز ومدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية انتظام إجراءات التصالح على مخالفات البناء ودفع جدية التصالح واستمرار العمل طوال أيام الأسبوع.

وشدد رفعت على تقديم كل التسهيلات وإنهاء طلبات المواطنين فى سهولة ويسر من أجل راحة أصحاب طلبات التصالح على بعض مخلفات البناء من أجل مصلحة وخدمة أهالينا المواطنين المتقدمين بالتصالح على مخالفات بعض البناء.

وناشد رئيس المركز والمدينة المواطنين التوجه إلى ديوان عام مجلس المدينة لإنهاء طلبات التصالح موضحا أن العمل مستمر طوال اليوم وايام الاسبوع لخدمة وراحة أهالينا المواطنين وأصحاب طلبات التصالح.

من ناحية اخرى شنت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة كفر شكر حملة نظافة موسعة بمختلف المدينة وذلك فى اطار تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

وقال رئيس المدينة إن الأجهزة المحلية التنفيذية بمجلس المدينة نظمت حملة لتهذيب الأشجار والحدائق وتطويرها بالزراعات أيضا بمعرفة قسم الزراعة من أجل الحفاظ على المنظر الجمالي والحضارى للمدينة ولراحة وخدمة المواطنين.

واشار رئيس المدينة الى أن الجميع يعمل على راحة وخدمة أهالينا المواطنين فى شتى المجالات لشعورهم بالرضا التام حيث أنه يوجد خطة تستهدف تطوير الحدائق ورى وتهذيب الأشجار بكافة شوارع وطرق المدينة وقرى الوحدات المحلية لتكون ذات منظر حضارى يسعد المواطنين.

وناشد رفعت المواطنين الحفاظ على الأشجار بالطرق والشوارع وعدم إلقاء قمامة ومخلفات فى الحدائق منعا للجفاف أو التلف حيث يوجد انتظام فى عملية رى الحدائق وتهذيب الأشجار.
رئيس مدينة كفر شكر: استمرار العمل طوال أيام الأسبوع لتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء
رئيس مدينة كفر شكر: استمرار العمل طوال أيام الأسبوع لتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء
رئيس مدينة كفر شكر: استمرار العمل طوال أيام الأسبوع لتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء
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