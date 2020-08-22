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محافظات

نائب محافظ القليوبية تتفقد مشروع تطوير القرى الأكثر احتياجًا بطوخ.. صور

السبت 22/أغسطس/2020 - 07:54 م
نائب محافظ القليوبية
نائب محافظ القليوبية تتفقد مشروع تطوير القرى الأكثر احتياجا
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إبراهيم الهوارى
واصلت إيمان ريان نائب محافظ القليوبية من جولاتها لتفقد مشروعات المشروع القومى لتنمية وتطوير القري الاكثر إحتياجا بمدن المحافظة.

وقامت ريان اليوم بجولة لتفقد مشروعات المشروع القومى لتنمية وتطوير القري الاكثر احتياجا بعدد (8) قري بمركز طوخ والممولة من وزارة التنمية المحلية  بتنفيذ الجهاز المركزى للتعمير.
وكانت ريان قد تفقدت المحطة الوسيطة لتجميع القمامة بمدينة طوخ وذلك للاطمئنان على سير العمل بالمحطة.
وتأكدت على الالتزام بنقل التراكمات منها أولا بأول إلى مدفن أبى زعبل للتخلص الآمن منها بناء على تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.
كما تابعت ريان إزالة تراكمات القمامة من نقاط تجمعها كما تابعت إلغاء نقطة تجمع القمامة بمشتهر وتجميل المكان وأيضا تفقدت نقطة تجمع القمامة بحوض مدخل قرية مشتهر الذى تم إلغاؤه وتجميله وزراعته بالأشجار.
بالإضافة إلى متابعة إلغاء نقطة تجمع القمامة بجوار الإدارة الزراعية أمام كليه الطب البيطرى وتفقدت نقطتين لتجميع القمامة بعزبة القاضي وقرية ميت كنانة.
وأوضحت نائب المحافظ أن هذه الجولة تأتى ضمن المرور الميدانى الذى تقوم به للمحطات الوسيطة على مستوى محافظة القليوبية.
وأشارت الى أنها شددت على أهمية سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين من تراكمات القمامة بالشوارع وسرعة إزالتها، فضلا عن أهمية إزالة كافة تراكمات القمامة وتوفير بيئة نظيفة للمواطنين.
نائب محافظ القليوبية تتفقد مشروع تطوير القرى الأكثر احتياجًا بطوخ.. صور
نائب محافظ القليوبية تتفقد مشروع تطوير القرى الأكثر احتياجًا بطوخ.. صور
نائب محافظ القليوبية تتفقد مشروع تطوير القرى الأكثر احتياجًا بطوخ.. صور
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