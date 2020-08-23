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اقتصاد

التنظيم والإدارة يوافق على تثبيت 397 متعاقدا والتسوية لـ 164 موظفا بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ

الأحد 23/أغسطس/2020 - 12:19 م
التنظيم والإدارة
التنظيم والإدارة
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آية الجارحي
أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ عن انتهائه من إجراءات تثبيت 397 موظفا متعاقدا، والموافقة على التعيين بالمؤهل الأعلى للحاصلين عليه أثناء الخدمة والمعروف إعلاميا بالتسوية لـ 164 موظفا، وذلك بمديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ.


وقال الدكتور صالح الشيخ إن الجهاز يقوم بمراجعة طلبات عدة وحدات بالجهاز الإدارى للدولة تمهيدا لتثبيت المتعاقدين بهم ممن تتوافر فيهم شروط شغل الوظائف والواجبات الواردة فى بطاقة وصف كل وظيفة، وملاءمة الوظائف المقترح تثبيتهم عليها مع مؤهلاتهم، ومراجعة الموافقات المطلوبة لشغلهم هذه الوظائف إلى جانب مطابقة الأرقام القومية الخاصة بالمقترح تثبيتهم مع قاعدة تحديث الملف الوظيفي وقاعدة الدفع الاليكتروني للتأكد من دقة البيانات.




في سياق متصل، أوضح رئيس الجهاز أن العبرة في إعادة التعيين "التسوية" مرهونة بموافقة لجنة الموارد البشرية واعتماد السلطة المختصة محضر اللجنة حتى موعد أقصاه الأول من نوفمبر 2019، طبقا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.


جدير بالذكر أن الجهاز سبق وأن أصدر منشورا رقم 1 لسنة 2019، وطالب فيه جميع الوحدات الإدارية المخاطبة بأحكام قانون الخدمة المدنية، بسرعة اتخاذ إجراءات عرض طلبات الموظفين الراغبين في تسوية حالاتهم الوظيفية على لجنة الموارد البشرية بالوحدة واعتمادها من السلطة المختصة حتى موعد أقصاه 1 نوفمبر 2019، وإرسالها إلى الجهاز في أقرب وقت لإعمال شئونه، حتى وإن تم استكمال بقية الإجراءات في وقت لاحق على هذا التاريخ.

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