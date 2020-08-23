تركيا توقع مع روسيا عقد صفقة شراء "صواريخ S-400" جديدة

أفادت وكالة تاس الروسية في نبا عاجل منذ قليل بأن موسكو وقعت عقدا ثانيا مع تركيا؛ لتسليم أنظمة جديدة لمنظومة الدفاع الجوي إس -400
ونقلت وكالة أنباء إنترفاكس عن سيرجي تشيميزوف، رئيس المجموعة الحكومية روستيك، قوله اليوم الأحد، إنه من المرجح أن توقع روسيا عقدًا لتسليم دفعة إضافية من أنظمة صواريخ إس -400 إلى تركيا العام المقبل.
واشترت تركيا مجموعة من أنظمة الصواريخ من روسيا العام الماضي، ما أدى إلى تعليق واشنطن لبرنامج الطائرات الشبح المقاتلة الأمريكية F-35.
وقالت الولايات المتحدة إن تركيا تخاطر بفرض عقوبات أمريكية إذا نشرت أنظمة إس -400 روسية الصنع.
وورد أن روسيا سلمت نظام الدفاع الصاروخي الثاني S-400 Triumf إلى الصين وسط تصاعد التوترات مع الولايات المتحدة.
وأفاد مصدر عسكري دبلوماسي لوكالة الأنباء الروسية - تاس - أنه تم تسليم صواريخ إس -400 عبر النقل البحري، وتم توقيع شهادة التسليم في ديسمبر في الصين.