تركيا توقع مع روسيا عقد صفقة شراء "صواريخ S-400" جديدة

ونقلت وكالة أنباء إنترفاكس عن سيرجي تشيميزوف، رئيس المجموعة الحكومية روستيك، قوله اليوم الأحد، إنه من المرجح أن توقع روسيا عقدًا لتسليم دفعة إضافية من أنظمة صواريخ إس -400 إلى تركيا العام المقبل.





واشترت تركيا مجموعة من أنظمة الصواريخ من روسيا العام الماضي، ما أدى إلى تعليق واشنطن لبرنامج الطائرات الشبح المقاتلة الأمريكية F-35.





وقالت الولايات المتحدة إن تركيا تخاطر بفرض عقوبات أمريكية إذا نشرت أنظمة إس -400 روسية الصنع.