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أخبار العالم

تركيا توقع مع روسيا عقد صفقة شراء "صواريخ S-400" جديدة

الأحد 23/أغسطس/2020 - 12:06 م
منظومة الدفاع الجوي
منظومة الدفاع الجوي الروسية اس 400
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على صالح
أفادت وكالة تاس الروسية في نبا عاجل منذ قليل بأن موسكو وقعت عقدا ثانيا مع تركيا؛ لتسليم أنظمة جديدة لمنظومة الدفاع الجوي إس -400

ونقلت وكالة أنباء إنترفاكس عن سيرجي تشيميزوف، رئيس المجموعة الحكومية روستيك، قوله اليوم الأحد، إنه من المرجح أن توقع روسيا عقدًا لتسليم دفعة إضافية من أنظمة صواريخ إس -400 إلى تركيا العام المقبل.

واشترت تركيا مجموعة من أنظمة الصواريخ من روسيا العام الماضي، ما أدى إلى تعليق واشنطن لبرنامج الطائرات الشبح المقاتلة الأمريكية F-35. 

وقالت الولايات المتحدة إن تركيا تخاطر بفرض عقوبات أمريكية إذا نشرت أنظمة إس -400 روسية الصنع.

وورد أن روسيا سلمت نظام الدفاع الصاروخي الثاني S-400 Triumf إلى الصين وسط تصاعد التوترات مع الولايات المتحدة. 

وأفاد مصدر عسكري دبلوماسي لوكالة الأنباء الروسية - تاس - أنه تم تسليم صواريخ إس -400 عبر النقل البحري، وتم توقيع شهادة التسليم في ديسمبر في الصين.
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