مهيب عبدالهادي يحسم الجدل حول انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك

أسدل الإعلامى مهيب عبدالهادي، الجدل المثار حول انتقال رمضان صبحي نجم الأهلى السابق إلى الزمالك خلال الفترة الحالية .



وقال مهيب عبد الهادي عبر صفحته الرسمية بتويتر: " من الآخر موضوع رمضان في الزمالك مفيش الكلام ده ومبروك علينا يا حبيبي ده عقد إعلانات جديد.



وأضاف : " يوم الثلاثاء هقول لكم على كل الصفقات" .



وكانت الساعات القليلة الماضية شهدت تردد اسم انتقال رمضان صبحي بقوة إلى الزمالك فى ظل تصريحات مسئوليه المثيرة للجدل والتى تشير إلى إمكانية ضم اللاعب .



يذكر أن الأهلى قد أصدر بيانا رسميا أكد من خلاله أن رمضان صبحي خارج حسابات القلعة الحمراء، بعد أن أكد اللاعب رغبته فى الانتقال إلى بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.