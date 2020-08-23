غرفة المنيا التجارية عن تحديد ساعات عمل المحلات: يوفر الوقت والطاقة والجهد

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وأضاف الافندي، أن الاتحاد العام للغرف التجارية أرسل مقترحات بشأن تحديد فترة عمل المحلات التجارية لوزارة التنمية المحلية.

ولفت إلى أنه يسهُل تأقلم المواطن على الأمر، خاصة وأنه خلال فترة حظر حركة المواطنين، وقرارات الإغلاق، تأقلم المواطنون وفقًا للمواعيد التى تحددها الحكومة.

أولًا: المحال:الأنشطة المقلقة للراحة تفتح من الساعة 8 صباحًا، وباقي المحلات تفتح الساعة 5، ولا يجوز الفتح قبل هذا الموعد.







مواعيد إغلاق المطاعم والكافيهات بالمناطق السياحية، في الساعة الواحدة صباحا صيفا والساعة الواحدة صباحا شتاء، وفي الخميس والجمعة الساعة الثانية صباحا صيفا وشتاء.

ثالثًا: المحال المقلقة للراحة (الورش والأعمال الحرفية):تغلق الساعة 6 مساء صيفا والساعة 5 مساء شتاء في جميع أيام الأسبوع.

كما استثنت الغرف التجارية محلات البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران والصيدليات بأن تعمل على مدار 24 ساعة.

واقترحت الغرف التجارية أن تكون مواعيد الإغلاق بالنسبة للأنشطة الليلية لبعض المحال مثل الخضر والفاكهة والدواجن وأسواق الجملة، بأن يسمح لها باستقبال البضائع دون البيع للجمهور.



واقترحت الغرف التجارية أن تكون مواعيد الإغلاق بالنسبة للأنشطة الليلية لبعض المحال مثل الخضر والفاكهة والدواجن وأسواق الجملة، بأن يسمح لها باستقبال البضائع دون البيع للجمهور.

مواعيد المحلات التجارية على النحو التالي:تُغلق المحلات التجارية (شاملة المحلات التجارية داخل المولات التجارية) الساعة 11 مساء في الصيف من السبت إلى الأربعاء، وفي الشتاء يجري الإغلاق الساعة 10 مساء، باستثناء يومي الخميس والجمعة تغلق المحال التجارية في الصيف الساعة 12 مساء وفي الشتاء الساعة 11 مساء.ثانيًا: المطاعم والكافيهات (شاملة المولات التجارية):تغلق الساعة الواحدة صباحًا صيفًا وفي الشتاء تغلق الساعة 12 مساء، ويومي الخميس والجمعة تغلق الساعة الثانية صباحا صيفا والساعة الواحدة صباحا شتاء.