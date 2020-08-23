لا أحد فوق القانون.. ولي العهد الكويتي يحذر: ليس مقبولا تصوير البلاد كبؤرة فساد

وجه نائب أمير الكويت وولي العهد الشيخ نواف الأحمد كلمة للمواطنين، اليوم الأحد، حول آخر المستجدات، مشيرًا إلى تسريبات من جهات أمنية تهدف إلى شق الصف الوطني.











وأكد الشيخ نواف الأحمد ضرورة التوقف عن تداول مثل هذه المواد الضارة بالوطن، معربا عن ثقته في أن شعب الكويت لن تنطلي عليه مثل هذه الأمور.











وقال نائب أمير الكويت إن البعض يحاول زرع الانقسام والفوضى باسم الحرية، مشيرا إلى أنه على السلطتين التشريعية والتنفيذية تصحيح المسار.









وأضاف ولي العهد الكويتي أن البلاد ستواجه الفساد وخطره المدمر بكل حزم وأن الجميع مسؤول ولا يوجد أي شخص فوق القانون؛ مشددًا على أن أبناء الأسرة الحاكمة سيسري عليهم حكم القانون.









وحذر من أنه "ليس مقبولا تصوير الكويت بأنها بؤرة للفساد".









ووفقًا لوسائل الإعلام الكويتية، قال ولي عهد الكويت في نص كلمته: «نرفع أكف الدعاء أن يعجل بشفاء والدنا العزيز سمو أمير البلاد، وأن يمن على سموه بالصحة والعافية».









وأضاف سموه في كلمته التي نقلها تليفزيون الكويت:





بسم الله الرحمن الرحيم

(واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة) صدق الله العظيم.









إخواني وأبنائي المواطنين الكرام الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يطيب لي أن أحييكم تحية طيبة مباركة من عند الله العلي القدير نحمده ونشكره على كريم نعمه وأفضاله ونسأله أن يحفظ وطننا من كل سوء.





في البدء نرفع أكف الدعاء ضارعين إلى المولى العلي القدير أن يعجل بشفاء والدنا العزيز حضرة صاحب السمو الأمير ونسأله جلت قدرته أن يمن عليه باكتمال الصحة والعافية ليعود لأرض الوطن قريبا لمواصلة قيادته الحكيمة لمسيرة البناء والتقدم في البلاد.





لقد رأيت لزاما في ظل هذه الظروف الدقيقة أن أتحدث إليكم وأشارككم الرأي حول أمور وقضايا أعلم أنها تشغل بالكم وتثير اهتمامكم.









وتابع: "ونحن في أدق مراحل التعامل مع تداعيات انتشار كورونا وانهماك أبنائنا الأبطال في تضحياتهم المشهودة بالتعاون مع المخلصين في جميع أجهزة الدولة بجهود مواجهة هذا الوباء الخطير نشهد بكل الأسف ما يدور في الساحة المحلية مؤخرا من مظاهر العبث والفوضى والمساس بكيان الوطن ومؤسساته ولا سيما ما يتصل ببدعة التسريبات الأخيرة وما شابها من ممارسات شاذة مرفوضة وتعد على حريات الناس وخصوصياتهم تطال بعض العاملين في مؤسساتنا الأمنية وما برز من محاولة البعض شق الصف وإثارة الفتن وأود التنويه على أن هذا الأمر يحظى باهتمامي شخصيا ومتابعتي لجميع إجراءاته وإخضاعه برمته وجميع تفاصيله بيد قضائنا العادل النزيه بعد أن تمت مباشرة الإجراءات القانونية اللازمة في شأنه مشددا على ألا يفلت أي مسيء من العقاب".









وأكد: "اعتزازنا بمؤسساتنا الأمنية ورجالها ونسائها المخلصين والتي لن يضيرها ولن ينتقص من قدرها شذوذ البعض الذين سينالون قصاصهم العادل جراء افعالهم الدنيئة الأمر الذي يستوجب من الجميع التوقف عن تداول مثل هذه المواد الضارة والتي لن يستفيد منها الا أعداء الوطن ومن يسعى لتحقيق مصالح وغايات خاصة على حساب أمن الوطن وأننا على ثقة بأن شعب الكويت الأصيل الذي هو حصن الكويت واساس عزتها ورفعتها يدرك حقائق الأمور ولن تنطلي عليه الاباطيل ويظل حريصا على وطنه وأمنه واستقراره".







