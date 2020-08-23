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أخبار العالم

انهيار مبنى سكني في السعودية يسفر عن سقوط قتلى وجرحى

الأحد 23/أغسطس/2020 - 03:31 م
فرق الدفاع المدني
فرق الدفاع المدني
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قسم الخارجي
استطاعت فرق الدفاع المدني السعودية، في محافظة جدة، إنقاذ 12  شخصًا من تحت أنقاض  مبنى سكني شعبي انهار على رؤوس قاطنيه، وفق ماذكرت صحف سعودية.

ووفق تقارير صحفية، فقد انتشلت فرق الدفاع المدني، جثتين من تحت الأنقاض، بينما لم يتم معرفة الأسباب التي أدت للانهيار بعد.

وأكد المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني أن مركز العمليات الأمنية الموحدة تلقى بلاغًا  يفيد بانهيار منزل شعبي بحي الرويس.

وأضاف القرني أنه تم تحريك فرق الإنقاذ وفرق انهيارات المباني للموقع ومساندتها بالمعدات الثقيلة، علاوة على فتح تحقيق حول أسباب الحادثة المأساوية.

أوضح، أن حالة الانهيار كانت لجزء من منزل شعبي مكون من ثلاثة أدوار، وليس للمبنى كامل.
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