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أخبار العالم

حكومة الوفاق: ماكرون يدعو السراج لزيارة باريس

الأحد 23/أغسطس/2020 - 04:28 م
حكومة الوفاق: ماكرون
حكومة الوفاق: ماكرون يدعو السراج لزيارة باريس
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قسم الخارجي
تلقى فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الليبية دعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لزيارة باريس، حسبما أفادت المكتب الإعلامي للسراج.

وخلال اتصال هاتفي مع  السفيرة الفرنسية لدى ليبيا بياتريس لوفرايير دوهيلين، ناقش السراج  مستجدات الوضع في ليبيا والعلاقات الثنائية بين البلدين. 

وذكر المكتب الإعلامي لفايز السراج ان  السفيرة الفرنسية نقلت خلال الاتصال تحيات الرئيس  ماكرون وجددت تأييد بلادها لمبادرة السلام التي طرحت في 21 أغسطس الماضي.

 كما نقلت السفيرة دعوة الرئيس الفرنسي للسراج لزيارة باريس في اقرب وقت ممكن. 

وبحسب البيان، وقبل السراج الدعوة، مؤكدًا بأن ما طرحه في بيانه ويشمل وقف إطلاق النار والمضي قدما نحو الانتخابات واستئناف إنتاج وتصدير النفط، يحتاج تنفيذه إلى دعم من كافة الأصدقاء
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