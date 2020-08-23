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رياضة

من البداية للنهاية.. مشوار باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا حتى الفاينال

الأحد 23/أغسطس/2020 - 05:06 م
باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان
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إسماعيل محمود
يخوض نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم الأحد، نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا أمام نظيره نادي بايرن ميونخ الألماني، في التاسعة مساءً على ملعب النور بالعاصمة البرتغالية لشبونة.

باريس سان جيرمان يبحث عن كتابة التاريخ بالنسبة له بالتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخ النادي، ولكي يصبح ثاني نادي فرنسي فقط يتوج بالبطولة على مر التاريخ.

استحق الفريق الفرنسي بكل تأكيد التواجد في المباراة النهائية اليوم، فمشواره للنهائي لم يكن سهلًا، ومع ذلك استطاع حجز أحد مقعدي الدور النهائي للمرة الأولى في تاريخه.

ونستعرض في ذلك التقرير مشوار باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا من البداية وحتى الوصول للمباراة النهائية.

أوقعت قرعة دور المجموعات فريق باريس سان جيرمان على رأس المجموعة الأولى التي ضمت كل من ريال مدريد الإسباني، وجالاتا سراي التركي، وكلوب بروج البلجيكي.

باريس سان جيرمان استطاع الفوز في أولى مبارياته على الريال بثلاثية، ثم الفوز بهدف على جالاتا سراي، فاكتساح لكلوب بروج بخماسية نظيفة خارج أرضه، وانتصار بهدف نظيف على ملعبه، ثم تعادل مع ريال مدريد في إسبانيا بهدفين مقابل هدف، وأخيرًا انتصار بخماسية على جالاتا سراي، ليتصدر الفريق مجموعته برصيد 16 نقطة بدون أي خسارة.. بفوز عريض على ريال مدريد وتسجيل 17 هدفًا في 6 مباريات، واستقبال هدفين فقط من العملاق الإسباني.

تأهل باريس سان جيرمان لدور الـ 16، ليضرب موعدًا مع بروسيا دورتموند الألماني

مباراة الذهاب : خسارة بهدفين مقابل هدف

مباراة الإياب : انتصار بهدفين نظيفين، ليتأهل لدور ربع النهائي بمجموع المباراتين 3-2.

أوقعت قرعة دور الـ 8 باريس سان جيرمان في مواجهة نظيره أتالانتا الإيطالي

انتهى اللقاء بفوز مثير لـ باريس سان جيرمان بهدفين مقابل هدف ليصعد لدور نصف النهائي.

واجه باريس سان جيرمان نظيره لايبزيج الألماني في دور نصف النهائي وفاز عليه بثلاثية نظيفة، ليضرب موعدًا مع البايرن في نهائي البطولة.

إجمالًا سجل لاعبو باريس سان جيرمان 25 هدفًا في بطولة هذا الموسم، وتلقت شباكه 5 أهداف فقط كأقوى دفاع في البطولة.
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