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محافظات

محافظ أسوان يتابع جهود إصلاح خط مياه بنصر النوبة

الأحد 23/أغسطس/2020 - 06:13 م
إصلاح خط مياه بنصر
إصلاح خط مياه بنصر النوبة
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شاذلى عبد الفتاح
تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ضخ المياه بعد إنتهاء أعمال إصلاح الكسر المفاجئ لخط مياه الشرب الرئيسى بقطر 600 مللى، والمغذى لمدينة نصر النوبة والقرى المجاورة، وتم الدفع بعدد 4 سيارات وفناطيس مياه من الشركة لتلبية إحتياجات المواطنين لحين إصلاح الكسر.

هذا وقد كان محافظ أسوان تابع أيصًا أعمال الإصلاح فى فى خط مياه الشرب الرئيسى بكورنيش النيل والذى تعرض للكسر المفاجئ، وكان المحافظ اللواء أشرف عطية كلف العميد أيمن رضا السكرتير العام المساعد للمحافظة بالإشراف الميدانى على عملية الإصلاح.

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وأكد العميد أيمن رضا، أنه تم بالفعل إنهاء أعمال الإصلاح فى الخط الرئيسى بقطر 12 بوصة بعد التشغيل التجريبى للتأكد من سلامة خط المياه .

ولفت السكرتير المساعد إلى أنه تم تدفق مياه الشرب للمناطق المتأثرة وهى مناطق أبوالريش قبلى وصالح حرب والحصايا وأرض الجميلى فيما تم استخدام المحابس الرئيسية لضمان استمرار تدفق المياه  لباقى المناطق بوسط المدينة.

وأوضح رضا بأنه بالتوازى تم شفط تجمعات وتراكمات المياه من خلال عدد 6 سيارات شفط وعدد 2 سيارة مدمج تابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى .

مشيرًا إلى قيام إدارة مرور أسوان بتسهيل الحركة المرورية  لضمان عدم حدوث أى اختناقات فى هذه المنطقة الحيوية ، بالإضافة إلى الدفع بسيارات وفناطيس الشركة للمناطق المتضررة لتوفير مياه الشرب للمقيمين فيها.
محافظ أسوان يتابع جهود إصلاح خط مياه بنصر النوبة
محافظ أسوان يتابع جهود إصلاح خط مياه بنصر النوبة
محافظ أسوان يتابع جهود إصلاح خط مياه بنصر النوبة
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