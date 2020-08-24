نسيت إزالة المانيكير فهل أعيد الصلاة؟

.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، تقول صاحبته "ما حكم وضع المانيكير الإسلامي وحكم الوضوء والصلاة به؟.

المانيكير الإسلامي



أجاب الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن المانيكير الإسلامي هو الذي إذا وضعنا المانيكير على قطعة من قماش ووضعنا عليها ماء ثم نلاحظ فإذا وجدنا أن الماء تخلل ووصل من القماش في الجهة الأخري، فهذا يعني أنه إسلامي ولا يمنع من وصول الماء إلى الجلد في الوضوء.





وأوضح أن

غير الإسلامي هو بخلاف ذلك الذي لا يوصل الماء إلى الناحية الأخرى من قطعة القماش فهو مغلق المسام ولا يوصل الماء إلى الجلد.

وضع المانيكير بعد الوضوء



المرأة إذا وضعت

على أظافرها وهي متوضئة، في هذه الحالة وتوجهت إلى الصلاة فصلاتها صحيحة ويقبلها المولى- عز وجل-.



