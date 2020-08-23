قومى المرأة يتابع مدونة تتضمن شهادة فتيات ضد شاب فى وقائع اغتصاب وتحرش

يتابع المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى بباهتمام شديد الموضوع المثار حاليًا على موقع التواصل الإجتماعي بعد قسام مجموعة من الفتيات بإنشاء مدونة على السوشيال ميديا لتجميع أدلة اتهام ضد شاب عبر شهادات لفتيات على وقائع اغتصاب وتحرش .

واك المجلس القومي للمرأة متابعته لهذا الموضوع ، مطالبا بالجهات المعنية بالنظر والتحقيق فى هذا الموضوع واتخاذ الإجراءات اللازمة .

وطالب المجلس جميع الفتيات بالتقدم ببلاغ رسمى ضد هذا الشاب حتى ينال عقابه الذى يستحق طبقا للقانون ،

واعلن المجلس القومي للمرأة عن استعداد مكتب شكاوى المرأة التام لتقديم الدعم القانوني والنفسي اللازم للفتيات، مع التأكيد على سرية جميع الشكاوى والبيانات التى يتلقاها المكتب حيث يمكن التواصل مع مكتب شكاوى المرأة على الخط المختصر 15115 ، أو عن طريق تطبيق الواتساب عبر الرقم الهاتفي "01007525600"،أو عبر البريد الاليكتروني الخاص بالمكتب وهو على النحو التالي :

واوضح المجلس القومي للمرأة أنه يمكن للضحايا التقدم بالشكوى اليكترونيًا للنيابه العامه ، حيث أن الوسيلة المعتمدة الوحيدة لاستقبال الشكاوى إلكترونيًا الآن هي عبر الرقم الهاتفي "01111755959" بتطبيق "WhatsApp"، وبمجرد إرسال الشاكية رسالتها الأولى للرقم المذكور، يظهر لها رابط نموذج الشكوى الإلكتروني على النحو التالي:

‏https://docs.google.com/forms/d/1xusHDz8Z1nhue_4byfpnU44dAp5PajmhjLEo3bhQuWA/viewform?edit_requested=true