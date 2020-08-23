انفجار يستهدف رتلا أمريكيا أثناء انسحابه من قاعدة التاجي في العراق

كشفت وسائل إعلام عراقية عن انفجار بعبوة ناسفة استهدف رتل تابع للتحالف الدولي شمالي بغداد.





وذكرت قناة "السومرية نيوز" نقلا عن مصدرها أن عبوة ناسفة انفجرت، مساء اليوم، واستهدفت رتلا تابعا للتحالف الدولي بالقرب من قاعدة التاجي.





فيما أكدت تقارير إعلامية أن الانفدار استهدف رتلا أمريكيا منسحبا من قاعدة التاجي بالعراق.





في وقت سابق، أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق، اليوم الأحد، أن التحالف الدولي انسحب من الموقع رقم 8 في معسكر التاجي وقام بتسليمه للقوات العراقية.



