محافظ الغربية يوجه بالدفع بحفارات لانتشال جثث ضحايا منزل طنطا المنهار ..صور

أصدر الدكتور طارق راشد رحمي، محافظ الغربية اليوم، الأحد، توجيهاته إلى اللواء شاكر يونس، سكرتير عام محافظة الغربية، بالدفع بعدد من الحفارات لرفع أنقاض منزل سكني منهار مكون من 3 طوابق؛ لانتشال جثث الضحايا، ونقلهم إلى طوارئ مستشفي طنطا الجامعي.





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كان اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من مأمور قسم أول طنطا، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة، ووصول بلاغ من أهالي المنطقة، يفيد بوقوع حادث انهيار منزل سكني مكون من 3 طوابق.





كما باشرت قوات الحماية المدنية دورها فى رفع الأنقاض والبحث عن ضحايا لإنقاذهم كما هرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الانهيار من أجل سرعة نقل من يتم إنقاذهم .

وتمكن أهالي مدينة طنطا وقوات الحماية المدنية من إنقاذ مواطن يدعي وليد.أ" وجارٍ البحث عن ٢ آخرين بعد انهيار المنزل عليهما.





كما باشر محافظ الغربية وبرفقته نائب المحافظ والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد لموقع انهيار جزء من منزل بحاره حافظ وهبي من شارع طه الحكيم .





وجارٍ البحث عن المصابين تحت الإنقاذ من خلال رجال الحماية المدنية لتأمين أرواح المواطنين.





وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بسرعة التحريات حول أسباب انهيار المنزل السكني.



