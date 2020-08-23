نائب رئيس جامعة طنطا يشيد بإجراءات امتحانات الدراسات العليا بكليتي الزراعة والحقوق

أشاد الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث، بانتظام أعمال امتحانات الدراسات العليا بكليتي الزراعة والحقوق، جاء ذلك في جولته التي أجراها، اليوم الأحد، يرافقه فيها الدكتور شريف عبد الونيس عميد كلية الزراعة، والدكتور محمد إبراهيم، عميد كلية الحقوق.

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ووجه نائب رئيس الجامعة القائمين على الامتحانات بالكليتين تطبيق كافة اللوائح المنظمة للامتحانات وتوفير الهدوء وسبل الراحة للطلاب وتذليل أية عقبات او صعوبات قد تعوقهم خلال تأدية امتحاناتهم، والالتزام بكافة الإرشادات التي قررتها جامعة طنطا برئاسة الدكتور مجدي سبع.

وفي السياق ذاته، تابع الدكتور كمال عكاشة تفقد الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الكليتين لضمان سلامة الطلاب، وتجنب الاصابة بفيروس كورونا والتي تشمل قياس درجات الحرارة، والتعقيم المستمر للايدي، وارتداء الكمامات الطبية، وتطهير وتعقيم لجان وقاعات الامتحانات، وتوفير مسافات تباعد بين الطلاب وبعضهم البعض.