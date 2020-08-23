يعود إلى وزنه الطبيعى خلال عام.. خالد جودت: مصاب السمنة المفرطة سيفقد 60 كيلو فى 6 أشهر

قال الدكتور خالد جودت، الطبيب المعالج لحالة محمود سمير مصاب السمنة المفرطة، إن هالة زايد، وزيرة الصحة، تواصلت معه لعلاج الحالة على نفقة الدولة عقب توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي.





وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «محمود يعاني من مشكلات في التنفس، وحددنا له نظامًا غذائيًا لينخفض وزنه 15 كجم قبل العملية»، مشيرا إلى أن العملية تجرى خلال أسبوع أو أسبوعين كي يعود إلى الوزن الطبيعي خلال عام أو عام ونصف.





وأوضح أن وزن «محمود» سينخفض 60 كجم خلال 6 شهور، مشيرا إلى وجود 5 ملايين شخص يعانون من السمنة المفرطة بمصر.





وأشار إلى أن أساليب التغذية الخاطئة التي يتبعها المواطنون وراء مرض السمنة المفرطة، لافتا إلى أن مرض السمنة المفرطة من مسببات الإصابة بالسرطان.





وأكد أهمية إطلاق حملة قومية لعلاج مرضى السمنة المفرطة، مؤكدا أهمية توعية الأمهات بالأساليب الصحيحة لتغذية الأطفال.