استمرار برنامج صيف ٢٠٢٠ بثقافة مطروح

يتألق مسرح قصر ثقافة مطروح بإبداعات فرق الهيئة العامة لقصور الثقافة، حيث استضاف المسرح فرقة مطروح للفنون الشعبية والتى قدمت مجموعة متميزة من الرقصات منها "السامر، الجية، الكف، الترحيب"، بقيادة مدير الفرقة محمد فرغلى ومدرب الفرقة عوام مصطفى، بحضور جمهور مطروح مع التشديد على الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات ومراعاة نسبة الحضور.





أقامت المواقع الثقافية التابعة للفرع عدد من الأنشطة الثقافية والفنية المقدمة أونلاين منها محاضرة بعنوان "الهجرة الغير شرعية" ببيت ثقافة برانى ألقاها الشيخ محمد سعودى، تحدث خلالها عن الآثار السلبية للهجرة الغير شرعية على الأسرة والمجتمع، كما أوضح رأى الاسلام فى الهجره الغير شرعية، وعقدت أمسية لنادى ادب بادية برانى للشاعر صالح عبدالجيد الجرارى، القى خلالها الشاعر قصيدة شعرية وصف من خلالها الشاعر اعتزازه بنفسه على الرغم من ظروفه الصعبة.