AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

السودان.. إنهاء خدمة 151 قاضيا بعضهم يعمل بجهاز الأمن

الأحد 23/أغسطس/2020 - 10:36 م
السودان: إنهاء خدمة
السودان: إنهاء خدمة 151 قاضي بعضهم يعمل بجهاز الأمن
Advertisements
قسم الخارجي
أصدرت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال في السودان عدد من القرارات بإنهاء خدمة عدد من العاملين بالمؤسسات الحكومية والخدمة المدنية.

وقررت اللجنة إنهاء خدمة عدد ١٥١ قاضيًا بالسلطة القضائية محسوبون على النظام البائد، بحسب وجدي صالح عضو اللجنة، وفقا لوكالة الأنباء السودانية "سونا".

وكشفت لجنة إزالة التمكين عن أن القضاة بعضهم يعمل في جهاز الأمن والمخابرات، وبعضهم تلقى تدريبات على السلاح.

وقال وجدي صالح في مؤتمر صحفي" قمنا بتشكيل لجنة داخل السلطة القضائية يرأسها قاضي من المحكمة العليا.. وتقدمت لنا هذه اللجنة بما يُشيب الرأس".

في سياق آخر، شملت قرارات اللجنة إنهاء خدمة  ٤١٢ من العاملين بقطاع الكهرباء، و٢٣ من العاملين بالهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، و٢٢ من العاملين بوزارة الشباب والرياضة،و١٤ من إدارة الحج والعمرة و١٠ عاملين بمجمع الفقه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وكالة روسية: رئيسة القضاء السوداني توصي بفصل 75 قاضيا

الكويت: إنهاء خدمات 139 وافدا في إطار تكويت الوظائف الحكومية

السودان: استرداد ممتلكات من مسئولين سابقين وأفراد في أسرة البشير

رشحها ترامب.. تعيين العراقية هالة جربوع قاضية فيدرالية

ترشيحاتنا

التعليم العالي تكشف حقيقة وجود موجة ثانية لـ كورونا داخل مصر.. فيديو

المسماري: الميليشيات ستقوم بهجوم خلال الساعات القادمة.. فيديو

بسبب بوستاته على فيسبوك.. وزير الأوقاف: نقل عبد الله رشدي لباحث دعوة ومنعه من صعود المنبر

التضامن تكشف تفاصيل استغاثة طفل بعد طرده من إحدى دور الأيتام بالإسماعيلية

براتب خيالي.. بيراميدز يقترب من ضم مهاجم المنتخب المغربي

لجنة مكافحة كورونا: مصر تنتج اللقاح بخبرات صينية نهاية العام

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

14 طعاما تنظف كبدك من السموم

في حمام السباحة.. شاهد| جلسة تصوير جريئة لـ سمية الخشاب

بالأصفر الهادئ.. كارمن سليمان تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة