السودان.. إنهاء خدمة 151 قاضيا بعضهم يعمل بجهاز الأمن

أصدرت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال في السودان عدد من القرارات بإنهاء خدمة عدد من العاملين بالمؤسسات الحكومية والخدمة المدنية.





وقررت اللجنة إنهاء خدمة عدد ١٥١ قاضيًا بالسلطة القضائية محسوبون على النظام البائد، بحسب وجدي صالح عضو اللجنة، وفقا لوكالة الأنباء السودانية "سونا".





وكشفت لجنة إزالة التمكين عن أن القضاة بعضهم يعمل في جهاز الأمن والمخابرات، وبعضهم تلقى تدريبات على السلاح.





وقال وجدي صالح في مؤتمر صحفي" قمنا بتشكيل لجنة داخل السلطة القضائية يرأسها قاضي من المحكمة العليا.. وتقدمت لنا هذه اللجنة بما يُشيب الرأس".



