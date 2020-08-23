ترامب: اعتماد بلازما المصابين في علاج مرضى كورونا.. ولقاح كوفيد 19 قريبا

عقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤتمرا صحفيا في البيت الأبيض، قال عنه في وقت سابق من مساء اليوم إنه سيعلن فيه أخبارا هامة بشأن علاج فيروس كورونا.









وقال ترامب خلال المؤتمر إن هيئة الأغذية والأدوية الفيدرالية وافقت على استخدام بلازما المتعافين من فيروس كورونا في علاج المصابين بالفيروس.









وأضاف:"هيئة الغذاء والدواء الأمريكية أجازت في حالات الطوارئ استخدام بلازما متعافين لعلاج مرضى فيروس كورونا".









وأكد ترامب أنه سيتم الإعلان قريبا عن لقاح ضد فيروس كورونا، والذي سيكون على الأرجح لقاح شركة مودرنا الأمريكية.









جاء ذلك على الرغم من استخدام عدد كبير من دول العالم بلازما المتعافين في علاج فيروس كورونا.









وكان البيت الأبيض أعلن في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد أن ترامب سيعلن طفرة علاجية كبيرة بشأن كورونا.



