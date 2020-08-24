حزب الوفد يحيي ذكرى الزعيمين سعد زغلول ومصطفى النحاس.. فيديو

قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد الجديد، إن الوفد قاد الحركة الوطنية في القرن الماضي.





وأضاف المستشار بهاء الدين أبو شقة، في مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع علي قناة "سي بي سي" الفضائية، أننا نسير على طريق الزعماء سعد زغلول ومصطفي النحاس وفؤاد سراج الدين.





وتابع رئيس حزب الوفد الجديد، أننا نقف خلف الدولة من أجل تعزيز الاستقرار، ونؤيد خطط الرئيس السيسي لتحقيق التنمية.





وأوضح المستشار بهاء الدين أبو شقة أن الزعيم سعد زغلول كان نموذجا فريدا في التاريخ المصري في الوطنية وحبه الشديد لوطنه.





وأشار إلي أن ثورة 1919 كانت حدثا غيّر مسار القضية المصرية إبان الاحتلال الإنجليزي، موضحا أن عظمة الشعب تجلت في ثورة 1919.



