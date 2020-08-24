اشتباكات عنيفة في ساحات فرنسا بعد خسارة باريس سان جيرمان.. فيديو

دخلت جماهير باريس سان جيرمان في اشتباكات عنيفة في الساحات المحيطة بملعب حديقة الأمراء معقل باريس سان جيرمان، اليوم، بين جماهير الفريق وشرطة فرنسا عقب خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا أمام فريق بايرن ميونخ.

ونشبت أحداث الشغب بين المشجعين والشرطة وقت انطلاق المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، ما أجبر الشرطة على إخلاء الساحات المحيطة بملعب الأمراء، وحاول بعض المشجعين إغلاق الشوارع في محيط 50 مترًا من الاستاد، ما جعل الشرطة تستخدم القنابل المسيلة للدموع لتفرقة المشجعين المحتشدين.





وفاز نادي بايرن ميونخ الألماني ببطولة دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه، بعد فوزه على نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي بهدف نظيف في المباراة النهائية.



حصد نادي بايرن ميونخ الألماني بطولة دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخهم، بعد الفوز على باريس سان جيرمان بهدف نظيف في النهائي.