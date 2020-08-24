مدحت شلبي يبرئ نفسه: فوز الزمالك بثلاثية قهر للأهلي.. وثنائي الأبيض هاجمني إرضاء للسوشيال.. فيديو

قال الإعلامي مدحت شلبي، إن هدفه من التعليق على المباريات بشكل عام، إمتاع المشاهدين، خاصة وأن المعلق الرياضي وسيلة لإخراج المشجعين من حالات الكآبة.





وأضاف مدحت شلبي، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، أن القناة الناقلة، للمباراة طالبته بالتعليق على القمة ورحب على الفور، مؤكدا أنه تشرف بالتعليق على مباراة الأهلي والزمالك الأخيرة.





وتابع قائلًا: "احترم جميع الآراء لكن لا يمكن أن تتحول آراء السوشيال إلى توجهات، وهوجمت من جانب ثنائي الزمالك، طارق يحيي وإسماعيل يوسف، واتهموني بالتحيز للأهلي، وجاءت تصريحاتهم بتلك الحدة إرضاء للسوشيال ميديا الزملكاوية، لكن آراء السوشيال ميديا لن تؤثر فيّ".





وأكد: "لم أنحاز في تعليقي للأهلي، ووصفي لطارق حامد بطرزان، مدحًا وليس ذمًا، أحزن دائما لخسارة الفرق الكبيرة بنتائج كبيرة، هزيمة الأهلي بثلاثية أحزني، وهو نفس موقفي تجاه الزمالك، فوز الأبيض بثلاثية به قهر، ولا أحب رؤية الفرق الكبرى بهذا الشكل".





وتابع :" لقد قلت خلال اللقاء، لا تنتظر أحد فمن لا يعتبر وجودك مكسبا له لا تعتبر غيابه خسارة لك، قلت الجملة وأكدت بعدها أنها للحياة بصفة عامة ولا تقتصر على كرة القدم فقط".





وواصل :" قصدت بهذه الجملة رمضان صبحي ومحمود كهربا وعصام الحضري وأحمد فتحي وأي شخص تنتطبق عليه في الحياة بشكل عام".





وأتم "أتمنى اللي عنده جملة واحدة بس ميقطعهاش من سياقها يقول وأنا اعتذر للجميع، أنا عارف بنطق إيه مش سنة أولى إعلام".



