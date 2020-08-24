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حوادث

تفاصيل ليلة الدم في منشية ناصر.. مقتل خراط على يد آخرين

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 01:41 ص
جثة - ارشيفية
جثة - ارشيفية
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اسلام مقلد
لقى عامل خراطة مقتله على يد مجموعة من الشباب بمنطقة مساكن سوزان مبارك بمنطقة منشية ناصر بمحافظة القاهرة، بسبب خلافات سابقة بينهم.

بداية الواقعة عندما تبلغ لقسم شرطة منشية ناصر، بلاغًا يفيد فيه بمقتل "إكرامى أحمد حسن"، يبلغ من العمر 43 سنة يعمل بمهنة (خراط)، محمد أحمد حسن"، بعدة طعنات، وأعيرة نارية، علي يد مجموعة من الشباب التابعة لعائلة شكمان وهم "حسن. م"، "مصطفي ش"،" محمد ش"، و"أحمد م ش" وبلوظة، و"يوسف أ"،  "أحمد. ض"، هاني .م"، وحيد ح"، بسبب خلافات سابقة منذ ما يقرب من 3 سنوات.  

وقال مصطفي محمود محامي المجني عليه "إكرامى أحمد حسن"، منذ مايقرب من عامين نشب مشاجرة بين المجني عليه، والمتهمين المذكور وعلي أثرها تم حبس المجني عليه لمدة خمس سنوات، وبعد قضاء مدته، خرج من السجن حاول الصلح بينه وبين عائلة المتهمين، عن طريق الأهالي والاجهزة الأمنية الا انهم رفضوا، لأن والد المتهم الاول حسن م" مقيد الحرية علي ذمة قضية قتل مع سبق الإصرار والترصد".

وأضاف "محمود" أن يوم الواقعة قام المجني عليه بالاتصال لمحمود به أبو الدهب لاستئذانه، أنه يقدم على منطقة مساكن سوزان مبارك ، لأداء واجب عزاء، وبعد خروجه من العزاء فوجئ بأكثر من سيارة، تقل أكثر 30 فردا ملثمين، حاملين أسلحة نارية وبيضاء، وقاموا بإطلاق وابل أعيرة نارية علي المجني عليه، فسقط جثة هامدة، لم يكتفوا بذلك الا انهم مثلوا بجثته، وفروا هاربين.

حرر محضر اللازم بالواقعة، حمل رقم 2085 لسنة 202، إداري منشية ناصر، وباشرت النيابة التحقيقات، وأمرت بسرعة ضبط المتهمين وسرعة تحريات المباحث في الواقعة وأمرت بدفن الجثة بعد الانتهاء من الصفة التشريحية.
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