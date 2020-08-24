بعد تتويج كوتينيو.. هل يدفع برشلونة 5 ملايين يورو لصالح ليفربول؟

انتشرت تقارير صحفية خلال الفترة الماضية، تؤكد دفع نادي برشلونة لـ5 ملايين يورو، في حال فوز فيليب كوتينيو بدوري الأبطال مع بايرن ميونخ لصالح ليفربول.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن إدارة برشلونة أكدت أنها لن تدفع أي مبلغ لفريق ليفربول، مقابل المتغيرات المتفق عليها، إذا فاز صانع الألعاب فيليب كوتينيو بدوري أبطال أوروبا، مع بايرن ميونخ.

ونفى النادي الكتالوني ذلك، بداعي أن 5 ملايين يورو لن يتم دفعها إلا في حالة تتويج اللاعب باللقب، وهو يرتدي قميص برشلونة، وليس مع أي فريق آخر.

وكان كوتينيو انضم إلى برشلونة في شتاء إلى 2016 قادما مع ليفربول، لكنه فشل في إثبات نفسه مع البلوجرانا إلى تتم إعارته إلى بايرن موينخ مطلع الموسم الماضي.



